A pocas horas de celebrarse la llegada del Año Nuevo 2026, es habitual que muchas personas realicen planes para compartir un buen momento junto a sus seres queridos. Generalmente, varios optan por viajar al algún destino turístico o visitar los principales balnearios, aprovechando el verano y las vacaciones de estas épocas. Sin embargo, existe otro grupo que sale de lo tradicional para recibir la llegada de un nuevo año, como quedarse en casa viendo una maratón de películas alusivas a esta importante fecha, ya sea con la familia o amistades. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PELÍCULAS VER TRAS LA LLEGADA DEL AÑO NUEVO 2026?

Las celebraciones de Año Nuevo figuran entre las festividades más relevantes a nivel global, motivo por el cual numerosas producciones audiovisuales han retratado la euforia y el espíritu que caracterizan esta fecha especial. De hecho, muchas personas en el mundo aprovechan estas festividades no solo para reflexionar y planificar sus objetivos para el nuevo año, sino también para pasar un buen momento y empezar el 2026 de la mejor manera. Por ello, en esta oportunidad, la plataforma de Joinnus ha presentado una selección de películas que sacarán tu mejor versión y están disponibles en las principales plataformas de streaming:

Julie & Julia (Apple TV) : Dos relatos que avanzan en paralelo y confluyen en la búsqueda de realización personal. La película retrata cómo un proyecto propio puede funcionar como refugio y, a la vez, como impulso transformador, abordando la constancia, la frustración y la necesidad de creer en una misma incluso cuando el progreso parece pausado.

: Dos relatos que avanzan en paralelo y confluyen en la búsqueda de realización personal. La película retrata cómo un proyecto propio puede funcionar como refugio y, a la vez, como impulso transformador, abordando la constancia, la frustración y la necesidad de creer en una misma incluso cuando el progreso parece pausado. Mujercitas (Apple TV) : Cada personaje se enfrenta a decisiones que moldean su identidad, su manera de amar y su concepto de éxito. La película expone la presión de responder a expectativas externas y el desafío de trazar un camino propio sin cargar con la culpa.

: Cada personaje se enfrenta a decisiones que moldean su identidad, su manera de amar y su concepto de éxito. La película expone la presión de responder a expectativas externas y el desafío de trazar un camino propio sin cargar con la culpa. Tienes un e‑mail (HBO Max y Apple TV) : El relato enfrenta lo familiar con lo desconocido y muestra cómo las transformaciones tecnológicas, laborales y personales, aunque al comienzo generan resistencia o temor, también pueden dar paso a vínculos y oportunidades inesperadas.

: El relato enfrenta lo familiar con lo desconocido y muestra cómo las transformaciones tecnológicas, laborales y personales, aunque al comienzo generan resistencia o temor, también pueden dar paso a vínculos y oportunidades inesperadas. Comer, rezar, amar (HBO Max y Apple TV) : La protagonista atraviesa una crisis existencial que la impulsa a replantear sus certezas y a alejarse de su entorno habitual. En ese proceso descubre que el bienestar no siempre reside en avanzar sin pausa, sino en detenerse para escucharse y reconstruirse desde el disfrute, la introspección y el amor propio.

: La protagonista atraviesa una crisis existencial que la impulsa a replantear sus certezas y a alejarse de su entorno habitual. En ese proceso descubre que el bienestar no siempre reside en avanzar sin pausa, sino en detenerse para escucharse y reconstruirse desde el disfrute, la introspección y el amor propio. Holidate (Netflix) : Aborda la incomodidad de la soltería, las comparaciones constantes y las decisiones guiadas más por la presión social que por el deseo propio. Es un relato que invita a recordar que no existe una única forma válida de vivir ni de relacionarse.

: Aborda la incomodidad de la soltería, las comparaciones constantes y las decisiones guiadas más por la presión social que por el deseo propio. Es un relato que invita a recordar que no existe una única forma válida de vivir ni de relacionarse. La vida secreta de Walter Mitty ( Disney+ ) : La cinta reflexiona sobre las consecuencias de aplazar los sueños durante demasiado tiempo. Walter transita entre la rutina y la evasión hasta que un hecho inesperado lo empuja a tomar acción. La historia pone en foco el valor de atreverse, salir al mundo real y entender que, muchas veces, el principal obstáculo es el miedo a dar el primer paso.

: La cinta reflexiona sobre las consecuencias de aplazar los sueños durante demasiado tiempo. Walter transita entre la rutina y la evasión hasta que un hecho inesperado lo empuja a tomar acción. La historia pone en foco el valor de atreverse, salir al mundo real y entender que, muchas veces, el principal obstáculo es el miedo a dar el primer paso. Bajo el sol de la Toscana (Disney+): Comprar una casa en Italia marca el punto de partida de una transformación personal más profunda: la protagonista aprende a soltar expectativas, convivir con la soledad y abrirse a nuevas maneras de vincularse. Es una historia ideal para quienes sienten la necesidad de comenzar de nuevo, aun sin tener todas las respuestas.

¿QUÉ PAÍS CELEBRA PRIMERO EL AÑO NUEVO 2026?

Como cada año, el honor de ser el primer país en recibir el Año Nuevo 2026 recaerá en Kiribati, una república insular ubicada en el Pacífico central y que opera bajo el huso horario UTC+14. Este país está conformado por 33 atolones de coral e islas que se extienden a lo largo del ecuador y destaca por su belleza natural y sus tradiciones ancestrales. En cuanto a su diferencia horaria con el Perú es de 17 horas. Es decir, cuando en esa nación sean las 12:00 a. m. del 1 de enero de 2026, en el país sudamericano recién serán las 7:00 a. m. del 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, los países que serán los últimos en recibir el nuevo año será la Isla Howland e Isla Baker, pertenecientes a Estados Unidos. Estos archipiélagos que están deshabitados por los seres humanos, ubicadas en el Océano Pacífico, se encuentran en el huso horario más retrasado del planeta. Es decir, tienen una diferencia horaria con Kiribati de 24 horas, lo que equivale a un día. No obstante, en cuanto a zonas habitadas, Samoa Americana (55 mil personas) y Niue (2 mil personas) figuran entre los últimos territorios en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.