En la misma semana que estrenó “DTF San Luis” con Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, HBO Max le da luz verde a otro tipo de propuesta, algo más sutil y a la vez menos oscura, pero que en su episodio uno ha cautivado a millones de espectadores. Se trata de “Rooster”, una serie 10 episodios (se estrenará uno cada domingo por la noche) en la que el escritor Greg Russo (Steve Carell) arriba al Ludlow College para ‘salvar’ a su hija Katie (Charly Clive), una docente universitaria que acaba de ser abandonada por su esposo Archie (Phil Dunster), otro maestro que labora en dicho campus, y que parece orgulloso de haber ‘conquistado’ a una joven (Sunny/Lauren Tsai) hasta que, claro, descubre que no tienen realmente nada en común.

Creada por Bill Lawrence y Matt Tarses, “Rooster” parte de la línea dramática ya explicada para abordar diversos temas muy latentes en la actualidad. Para lograrlo recurre a más de una estrategia, dentro de las que destacan claramente el fustigar lo ‘Woke’ o políticamente correcto, algo particularmente atribuido a ciertos campus universitarios estadounidenses.

No es que Russo vaya por ahí insultando personas o dando lecciones a muchachitos sin permiso para beber alcohol. El escritor –autor de los libros protagonizados por el ‘Rooster’ que da título a la serie de HBO MAX—es más que todo testigo de todas las ocurrencias que un universitario puede tener en la cabeza cuando, por ejemplo, decide leer en voz alta alguna de sus creaciones.

Diálogo entre padre e hija. Al medio el perro.

Pasa, por ejemplo, cuando una joven, aprovechando la presentación que Russo tuvo en la universidad donde labora su hija, le interroga a bocajarro: ¿por qué odia a las mujeres? En pantalla no está Russo sino el mejor Steve Carell, nuevamente urgido ante las circunstancias, con sus muecas y sus sonidos guturales, intentando salir del apuro al que lo ha metido un guion que sabe aprovechar muy bien algunas de las preocupaciones de las nuevas generaciones. Y sus dramas.

La educación y respeto que Russo intenta profesar en cada situación que experimenta tras arribar al Ludlow College es encomiable. La ‘mano derecha’ del rector, Dylan/Danielle Deadwyler, lo invita a entrar a su casa tras una larga cena, pero este declina. Tras explicar que “el problema no eres tú, sino yo”, Dylan decide invitarlo de nuevo a tomar unos tragos, pero el padre de Katie le vuelve a decir que no. “¿Me has rechazado dos veces?”, le increpa ella. “Estoy bastante mayor”, le dice él, a manera de justificación.

Archie es interpretado por Phil Dunster. Él es es esposo en crisis con Katie (Charly Clive)

Pero las oportunidades sexuales perdidas por Russo no son lo único risible en “Rooster”. La serie de Lawrence y Tarses ha desperdigado una larga retahíla de curiosos personajes secundarios dentro de los cuales sobresale, muy por encima de todos, el rector Walter Mann, interpretado por el avejentado, pero absolutamente hilarante John C. McGinley. Tenemos ante nosotros un personaje único en todo el campus. Walt es una autoridad que ante el público sigue las normas, pero cuando se queda con su asistente o su invitado de turno, se pregunta: “Las universidades de arte solían ser refugios para el libre pensamiento, ¿cuándo nos convertimos en los malos?”. El funcionario universitario va desnudo por el campus tras su obligatoria mañana en el sauna. Peor que eso, este “macizo” rector lidera un campus universitario, pero piensa que “la universidad está sobrevalorada”.

“Walt siendo Walt” es todo lo que Greg no quiere ser. Pero el vínculo resulta hilarante. El rector le ofrece un puesto de “escritor residente” –algo que todos sabemos nuestro protagonista terminará, tarde o temprano, aceptando—, pero el bestseller lo rechaza sin titubeos. Su prioridad, afirma, es cuidar a su hija tras la crisis por el rompimiento con su esposo. “Si vas a cualquier campus americano, ningún matrimonio entre profesores ha durado más de año y medio”, responde la autoridad universitaria para bajar las tensiones. Todo parece Chill para este personaje cuya mayor preocupación no parece ser el nivel educativo del campus que lidera, sino “lanzar unas bolas de metal en el gimnasio”.

Katie espiando a su ahora exesposo desde el árbol de afuera de su casa.

Pero, volvamos rápidamente al tema central de “Rooster”, la crisis sentimental de Katie y dónde Greg entra a tallar como padre preocupado. Desde su primera aparición juntos, hay una innegable química entre Steve Carell y Charly Clive. Parece que hubieran trabajado toda la vida juntos. El personaje de la maestra se muestra absolutamente segura de sí misma ante sus alumnos en la clase de turno, pero cuando se trata del exesposo, todo se trastoca y, al surgir las inseguridades, termina trepada en un árbol espiándolo junto a su joven y desinteresada novia Centennial.

Así pues, aunque la hija intenta alejar al padre y pedirle espacio para solucionar sus problemas sola, la verdad es que ella lo necesita. Y él, por ser un padre que ansía ser bueno, siempre parece dispuesto a escucharla, a estar presente, e inclusive a ir a hablar con el exesposo, no para agarrarlo a golpes, sino para exigirle explicaciones: ¿por qué la engañaste? Aquí, ciertamente, la distancia interpretativa traspasa la pantalla. El personaje de Archie no termina de convencer y el actor detrás, tampoco. Se le ha delineado como una rara combinación entre catedrático de Letras y un egocéntrico y autosuficiente hombre que no duda en expresar sus sentimientos hacia una primera edición de “La guerra y la paz” de León Tólstoi por encima de cualquier otro placer.

El rector Walter Mann interpretado por el notable John C. McGinley

No llega a la hora de duración cada episodio de “Rooster”. Parece ser una especie de bocado de humor ágil y sutil. Katie es el reverso de Greg y, aunque este le recomienda hablar con Archie, y ser amable, la catedrática ni siquiera lo deja hablar cuando ambos están al frente (“¡No quiero sentarme en ningún lugar porque seguro acá te acostaste con ella!). Muchas veces no permitir que la otra persona hable arroja consecuencias qué lamentar. Pero la serie de HBO Max lleva las cosas al límite cuando Archie revela que su joven amante Sunny está embarazada. En ese momento, toda la calma que Greg quiso transmitirle a su hija antes de la charla con su esposo se va al tacho. La profesora –tan calma en clases y enviando tarea a sus alumnos—demuestra que en estos campus vive gente tan normal como los que nunca pisaron uno. Así, enciende en fuego la codiciada edición de colección de “La guerra y la paz”, pero las cosas se salen de control. El reloj dice que el episodio estreno de “Rooster” está por terminar, tanto quizás como las estructuras de la casa de campus de Archie que pronto serán solo cenizas. Cuando no haya más que proteger, el padre modelo volverá para intentar salvar a su hija del interrogatorio policial (sí, el policía del campus es otro personaje secundario memorable que parece haber fichado en la frente al escritor Greg Russo), hasta que ella, opta por seguir su ejemplo: toca confesar.