Por medio de una carta, la empresa Rutas de Lima le hizo conocer a la Municipalidad de Lima que habrá un reajuste en la tarifa de los peajes: ahora costará S/7.50. Aquí te vamos a contar todos los detalles que debes conocer sobre esta situación y, sobre todo, la fecha en que empezará a regir esta medida.

La Municipalidad de Lima informó que, de acuerdo a lo que le anunció Rutas de Lima, el peaje incrementará su precio de S/6.50 a S/7.50. Indicaron también que dicha empresa facturará cerca de 140 millones de dólares por año.

RUTAS DE LIMA SOBRE EL COBRO DEL PEAJE DE PUENTE PIEDRA

La concesionaria Rutas de Lima (RDL) informó que desde las 10:00 p.m. de este lunes, 29 de enero, dejó de cobrar el peaje a los transportistas que crucen las garitas de Chillón, ubicadas a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra. A través de un comunicado, RDL indicó que ejecutarán la medida, a pesar de que aún no han sido notificados formalmente sobre la medida cautelar emitida, el pasado viernes 27, por el Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima.

“A la fecha, RDL no ha sido formalmente notificada de la medida cautelar, motivo por el cual la misma no ha podido ser ejecutada. No obstante, lo anterior, su difusión pública ha derivado en que se hayan emitido distintos pronunciamientos y manifestaciones públicas que generan incertidumbre y confusión en los usuarios y población que utiliza nuestra vía del tramo Panamericana Norte. Esta situación viene generando un creciente clima de hostilidad y exacerbación que pone en riesgo la salud e integridad de nuestros trabajadores, así como a nuestras instalaciones”, expresó la empresa.

Como se recuerda, el último viernes, el Poder Judicial (PJ) ordenó que Rutas de Lima suspenda el cobro de peajes en la Panamericana Norte. Esto ocurre en el contexto de que Rutas de Lima había anunciado que, desde el 30 de enero, aumentará la tarifa de los peajes de la Panamericana Norte y Sur de S/6.50 a S/7.50.

ESTO HABÍA COMUNICADO RUTAS DE LIMA:

El comunicado de Rutas de Lima, al que El Comercio tuvo acceso, indica lo siguiente: “De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión, el Peaje constituye para el Concesionario la fuente con la que recupera las inversiones realizadas bajo la concesión, lo cual comprende el desarrollo de la infraestructura, así como también las labores de operación, mantenimiento, conservación, seguridad, limpieza, atención al usuario entre otras, además de cumplir sus obligaciones con sus trabajadores y con los Acreedores Garantizados Permitidos”.

Carta de Rutas de Lima a la Municipalidad de Lima.

¿Desde cuándo los peajes de la Panamericana Norte y Sur costarán 7.50 soles?

A partir del martes 30 de enero del 2024 entrará en vigencia el incremento a S/ 7.50 , informó Ives Becerra, gerente legal de la concesionaria Rutas de Lima.

¿Cuál es la posición de la Municipalidad de Lima?

De otro lado, a través de un comunicado, la Municipalidad de Lima señaló lo siguiente: “Rutas de Lima facturará cerca de 140 millones de dólares por año. Sin embargo, la inversión en obras viales en la Panamericana Norte y Sur es nula, perjudicando a la población vulnerable de Puente Piedra, Comas, Santa Rosa, Lurín, Pachacámac y otros distritos. Instamos al Tribunal Constitucional de nuestro país a defender los derechos fundamentales de nuestra población que continuará siendo gravemente afectada en su libertad, salud y economía”.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ytMrbXQOxi — Municipalidad de Lima (@MuniLima) January 16, 2024





¿En qué Municipalidades de Lima aumentaría el cobro de arbitrios para el 2024?

Esta es la lista de municipalidades limeñas que aumentarían el cobro de sus arbitrios, con sus respectivos porcentajes de incremento.

Ancón 3.32 % (IPC enero-septiembre 2023)

3.32 % (IPC enero-septiembre 2023) Barranco 25.07 %

25.07 % Breña 3.30 (IPC enero-agosto 2023)

3.30 (IPC enero-agosto 2023) Callao 10 % casa habitación; 30 % otros usos

10 % casa habitación; 30 % otros usos Carmen de la Legua Reynoso 3.32 % (IPC enero-septiembre 2023)

3.32 % (IPC enero-septiembre 2023) Cercado de Lima nuevo cálculo

nuevo cálculo Cieneguilla 3.32 % (IPC enero-septiembre 2023)

3.32 % (IPC enero-septiembre 2023) Comas 15 %

15 % Chorrillos 20 %

20 % Independencia 15 %

15 % Jesús María 1.5 %

1.5 % La Molina 11.64 %

11.64 % La Victoria 29.59 %

29.59 % La Perla 10 %

10 % La Punta 3.32 % (IPC enero-septiembre 2023)

3.32 % (IPC enero-septiembre 2023) Lince 2.92 % (IPC enero-julio 2023)

2.92 % (IPC enero-julio 2023) Los Olivos 3.30 % (IPC enero-agosto 2023)

3.30 % (IPC enero-agosto 2023) Lurín 3.32 % (IPC enero-septiembre 2023)

3.32 % (IPC enero-septiembre 2023) Miraflores 8 %

8 % Pueblo Libre 3.30 % (IPC enero-agosto)

3.30 % (IPC enero-agosto) Puente Piedra 6.45 %

6.45 % Punta Hermosa 15 % casa habitación; 20 % otros usos

15 % casa habitación; 20 % otros usos Punta Negra 3.30 % (IPC enero-agosto 2023)

3.30 % (IPC enero-agosto 2023) Rímac 2.67 % (IPC enero-mayo 2023)

2.67 % (IPC enero-mayo 2023) San Bartolo 3.32 % (IPC enero-septiembre 2023)

3.32 % (IPC enero-septiembre 2023) San Borja 10 %

10 % San Isidro 9.90 %

9.90 % San Luis 2.92 % (IPC enero-julio 2023)

2.92 % (IPC enero-julio 2023) San Juan de Lurigancho 10 %

10 % San Juan de Miraflores 21.29 %

21.29 % San Martín de Porres 3.30 % (IPC enero-agosto 2023)

3.30 % (IPC enero-agosto 2023) Santa Anita 9.01 %

9.01 % Santa Rosa 3.30 % (IPC enero-julio 2023)

3.30 % (IPC enero-julio 2023) Santa María de Huachipa 2.92 % (IPC enero-julio 2023)

2.92 % (IPC enero-julio 2023) San Miguel 2.52 % (IPC enero-junio 2023)

2.52 % (IPC enero-junio 2023) Santa María del Mar nuevo cálculo con tope del 20 %

nuevo cálculo con tope del 20 % Surco 19.74 %

19.74 % Surquillo 11.72 %

11.72 % Villa El Salvador 15 %

15 % Ventanilla nuevo cálculo con tope para casa habitación equivalente al incremento del año 2023

¿Qué son los arbitrios municipales?

Los arbitrios municipales son tasas que los gobiernos locales imponen a los contribuyentes por la prestación de servicios públicos locales y el mantenimiento de la infraestructura urbana. Estas tasas tienen como objetivo financiar la ejecución de proyectos municipales, como la recolección de residuos sólidos, el mantenimiento de calles y parques, y otros servicios que contribuyen al bienestar de la comunidad.

Los arbitrios municipales son establecidos por cada municipalidad de acuerdo con sus necesidades y prioridades, y su recaudación se destina directamente a la mejora y desarrollo de la localidad.

La determinación de los arbitrios municipales se basa en diferentes criterios, como el valor de los inmuebles, el tipo de actividad económica que se realiza en una propiedad y otros factores que varían según la jurisdicción municipal.

Es fundamental que los ciudadanos estén al tanto de las regulaciones y montos establecidos por su municipalidad para cumplir con sus obligaciones tributarias locales y contribuir al progreso y funcionamiento adecuado de su comunidad.

