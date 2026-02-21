Resumen

Senamhi activa alerta por lluvias en la costa: conoce AQUÍ las regiones comprometidas
Senamhi activa alerta por lluvias en la costa: conoce AQUÍ las regiones comprometidas | Composición EC: Andina
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta urgente por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que afectarán el litoral peruano durante este fin de semana. El fenómeno vendrá acompañado de ráfagas de viento y un aumento en la sensación térmica, poniendo en riesgo la estabilidad de diversas zonas costeras.

Senamhi activa alerta por lluvias en la costa: conoce AQUÍ las regiones comprometidas
