Senamhi activa alerta por lluvias en la costa: conoce AQUÍ las regiones comprometidas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta urgente por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que afectarán el litoral peruano durante este fin de semana. El fenómeno vendrá acompañado de ráfagas de viento y un aumento en la sensación térmica, poniendo en riesgo la estabilidad de diversas zonas costeras.

Ante la posibilidad de huaicos y deslizamientos, las autoridades han iniciado el monitoreo de las provincias en peligro para coordinar respuestas inmediatas. Descubre a continuación cuáles son las regiones en alerta crítica.

¿CUÁLES SON LAS REGIONES COMPROMETIDAS SEGÚN SENAMHI?

El aviso meteorológico involucra a una gran extensión de la franja costera y zonas de la vertiente occidental. Las regiones que deben mantenerse en vigilancia son las siguientes:

Tumbes

Piura

Lambayeque

Cajamarca

La Libertad

Áncash.

Lima

Callao

Ica.

Arequipa

¿CUÁNDO OCURRIRÁ ESTE FENÓMENO Y QUÉ INTENSIDAD SE ESPERA?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el evento climático se desarrollará desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de febrero. Durante estos tres días, la fuerza del agua variará significativamente según la ubicación geográfica:

En la costa norte: se pronostican los valores más altos, alcanzando entre 20 y 50 mm por día.

En la costa central: los niveles oscilarán en un rango más bajo, de 0.2 a 5 mm diarios.

En la costa sur: se esperan registros mínimos de entre 0.5 y 3 mm cada jornada.

Además, se advierte que durante las tardes y noches se percibirá más bochorno por la densidad de las nubes, sumado a vientos que podrían alcanzar los 25 km/h, según informa RPP.

¿QUÉ ACCIONES DEBEN TOMAR LAS AUTORIDADES Y LA CIUDADANÍA?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha sido enfático en que la prevención es la clave para evitar tragedias por posibles huaicos o deslizamientos. Por ello, se han emitido las siguientes directrices:

Mantener las rutas de evacuación libres y bien señalizadas hacia zonas seguras.

Asegurar que hospitales, comisarías y estaciones de bomberos estén operativos y disponibles.

Reforzar e impermeabilizar los techos de las viviendas para evitar daños.

Organizar sistemas de alerta vecinal usando silbatos, alarmas o altavoces.

¿QUÉ ES EL SENAMHI Y QUE FUNCIONES CUMPLE?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

