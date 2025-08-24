El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció la activación de una alerta naranja debido al vigésimo friaje del año, que traerá consigo intensas lluvias, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y un notorio descenso de las temperaturas en la selva peruana.

La alerta meteorológica advierte sobre los riesgos que enfrentarán diversas zonas del país, principalmente en la selva sur, central y norte, donde se prevén precipitaciones de gran intensidad y variaciones térmicas significativas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ ALERTA LANZÓ EL SENAMHI Y CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE?

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente emitió el Aviso N.° 289, que corresponde a una alerta naranja. Esta medida entrará en vigor desde el domingo 24 hasta el martes 26 de agosto. Durante esos días se espera la llegada de una masa de aire frío que avanzará de sur a norte por toda la selva, generando lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y vientos que podrían superar los 50 km/h. Asimismo, se prevé un enfriamiento de las temperaturas diurnas y nocturnas en distintas regiones.

¿QUÉ REGIONES Y PROVINCIAS SERÁN LAS MÁS AFECTADAS?

El friaje afectará directamente a 10 regiones del país. Estas son:

Amazonas Cusco (Provincias: La Convención, Paucartambo y Quispicanchi) Huánuco (Provincias: Huamalíes, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca) Junín (Provincias: Chanchamayo y Satipo. Loreto Madre de Dios (Provincias: Tambopata, Manu y Tahuamanu) Pasco (Provincia: Oxapampa) Puno (Provincias: Carabaya y Sandia) San Martín Ucayali (Provincias: Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad y Purús)

En estas jurisdicciones se prevén temperaturas diurnas de hasta 28 °C en la selva norte y central, y alrededor de 23 °C en la selva sur. Por las noches, los valores descenderán a 14 °C en la selva sur y a 18 °C en la selva central, según informa el diario La República.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DEL FRIAJE POR LOS PRÓXIMOS DÍAS?

El Senamhi detalló las condiciones climáticas previstas para cada jornada del evento:

Domingo 24 de agosto:

Lluvias de hasta 40 mm/día en la selva sur y 35 mm/día en la selva central.

Vientos que alcanzarían los 35 km/h.

Temperaturas máximas de 28 °C en la selva norte y central, y 23 °C en la selva sur.

Lunes 25 de agosto:

Precipitaciones más intensas: 45 mm/día en la selva norte y 40 mm/día en la central y sur.

Ráfagas de viento entre 33 y 44 km/h, con mayor fuerza en la selva central y sur.

Máximas de 27 °C (norte), 25 °C (central) y 24 °C (sur).

Mínimas de 18 °C en la selva central y 14 °C en la selva sur.

Martes 26 de agosto: