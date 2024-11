Recientemente, en Perú se realizó la inauguración del megapuerto de Chancay, un proyecto que fue posible gracias a la inversión china y que está dando bastante que hablar en la región. Pues bien, parece ser que esta no será la única megaobra en la región con intervención del país asiático. Después de todo, otro país vecino ya está intentando solicitar una millonaria inyección de dinero a China para poder culminar un megaproyecto que lleva paralizado desde 2023. Descubre en esta nota de qué nación se trata y todos los detalles.

¿Qué país latinoamericano tiene en planes solicitar una inversión de 800 millones de dólares a China?

Se trata de Argentina, cuyo gobierno ya realizó un pedido de waiver al conglomerado de bancos chinos que financiaron las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en la región de Santa Cruz. El gobierno de Javier Milei busca una inversión de 800 millones de dólares para que se reanuden los trabajos en estas obras que llevan paralizadas desde 2023.

El contrato inicial firmado en marzo de 2015 para ambas represas estipulaba que debían estar finalizadas para 2020. Sin embargo, la situación política y económica que se vive en Argentina, los constantes cambios de presidente y, por último, la grave crisis sanitaria a causa de la pandemia en 2020, obligaron a que los proyectos fueran ralentizando su avance hasta detenerse completamente.

Por estas razones, los inversionistas chinos podrían bien podrían rechazar la solicitud del gobierno argentino, pero de estar interesadas en aceptar la solicitud, habilitarían al Ministerio de Economía a gestionar el desembolso del dinero. De esta manera, se prevé que la nueva fecha de finalización para las represas sería en 2027.

¿Qué implicaría esta inversión para la Argentina de Javier Milei?

De momento no se ha confirmado cuándo es que el Gobierno argentino planea solicitar formalmente el desembolso de dinero con el objetivo de reactivar las obras. Pero sí se conoce que estaría involucrado el consorcio bancario conformado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China.

Asimismo, es de conocimiento general que estos momentos el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se encuentra en números negativos por unos 6 mil millones de dólares. En ese sentido, la millonaria inversión podría tener algunos efectos positivos en la economía argentino, aún teniendo en cuenta que el desembolso del dinero está condicionado a la regularización de acuerdos referentes a los proyectos en cuestión.

Por si fuera poco, la misma reanudación de las obras gracias a la inversión china podrían ayudar a generar alrededor de 2,500 empleos que se perdieron cuando los trabajos en las represas se detuvieron por completo en 2020. Eso sí, cabe mencionar que las represas no se encuentran exentas de polémica, pues su construcción es fuertemente criticadas por el impacto que puede llegar a tener en los ecosistemas circundantes.