Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sorprendió a los habitantes de la región Junín durante la noche del viernes 20 de noviembre y volvió a poner en evidencia la importancia de conocer cómo actuar ante una emergencia de este tipo. Tras el movimiento, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que la localidad alcanzó el grado V en la escala de Mercalli Modificada, una clasificación que permite conocer cómo se manifiesta un temblor y qué efectos puede ocasionar en las personas y las construcciones. Pero ¿qué tan fuerte es esta categoría y qué debes hacer si vuelves a experimentar una sacudida similar? A continuación, te explicamos qué significa este nivel de intensidad y cuáles son las recomendaciones para protegerte durante una emergencia.

¿QUÉ SIGNIFICA UNA INTENSIDAD V?

Este nivel, conocido como “un poco fuerte”, indica que casi todos pueden sentir el temblor, incluso quienes descansan. Puertas y ventanas pueden vibrar, los objetos colgantes balancearse y artículos livianos moverse de mesas o estantes. La escala de Mercalli Modificada tiene 12 grados y describe efectos en cada localidad; por eso, la intensidad varía según el suelo, la distancia al epicentro y las construcciones, según informa Infobae.

¿POR QUÉ SE HABLA DE MAGNITUD 6,7 E INTENSIDAD V?

La magnitud calcula la energía liberada en el origen del terremoto mediante registros instrumentales. La intensidad describe cómo se sintió y qué efectos produjo en un lugar. No son medidas equivalentes, pues un mismo sismo puede alcanzar diferentes intensidades en distintas poblaciones.

El IGP ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y el foco a 129 kilómetros de profundidad. Es un sismo intermedio, pues se originó entre 70 y 300 kilómetros bajo tierra. La profundidad y las características del terreno influyen en la sacudida.

Los movimientos superficiales suelen originarse a menos de 70 kilómetros, mientras que aquellos que superan los 300 kilómetros se consideran profundos. Esta diferencia es importante porque la ubicación del foco sísmico influye en la propagación de las ondas y en la forma en que el temblor llega a las poblaciones.

¿CÓMO DEBES PROTEGERTE DESPUÉS DEL SISMO?

La intensidad V puede desplazar objetos y ocasionar daños menores en inmuebles vulnerables, pero no confirma afectaciones graves. Si aparecen grietas nuevas o desprendimientos, especialistas deben revisar la estructura.

En este contexto, sigue estas indicaciones:

Comprueba si hay heridos y solicita ayuda. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. No ingreses a construcciones dañadas hasta su evaluación. Si sospechas una fuga de gas, no enciendas fósforos ni interruptores y retírate. Mantén libres las salidas y reconoce las zonas seguras.

¿QUÉ DEBE INCLUIR LA MOCHILA DE EMERGENCIA?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda preparar una mochila de emergencia y colocarla en un lugar accesible para trasladarla rápidamente ante una situación de riesgo.

Entre los artículos que no deben faltar se encuentran:

Agua y alimentos no perecibles: productos que puedan conservarse durante varios días y consumirse sin complicaciones.

Linterna y radio: permiten mantenerse informado y contar con iluminación si se interrumpe el servicio eléctrico.

Medicamentos personales: especialmente aquellos que algún integrante de la familia necesita utilizar habitualmente.

Artículos de higiene: elementos básicos para mantener la limpieza durante una emergencia.

Documentos importantes: deben guardarse protegidos para evitar que se deterioren o se pierdan.

Es importante revisar periódicamente su contenido para comprobar que los productos estén en buen estado y puedan utilizarse cuando sea necesario.

¿EL SEGUNDO MOVIMIENTO QUE HUBO EN JUNÍN FUE UNA RÉPLICA?

A las 00:12 del sábado 21, el IGP detectó otro sismo de magnitud 5,0, también a 30 kilómetros al noroeste de Junín y a 127 kilómetros de profundidad. Aunque ambos ocurrieron en la misma zona, el organismo debe determinar si pertenecen a una misma secuencia. La intensidad no permite predecir réplicas ni anticipar otro terremoto. Consulta los reportes del IGP y las recomendaciones de Indeci.

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