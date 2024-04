Sudamérica tiene el mejor hotel del mundo, superando a México e Indonesia: ¿Perú tiene alguno en el top 25?

Todos los años, miles de turistas que viajan por el mundo tienen entre sus principales opciones hospedarse en un buen lugar que les haga pasar una gran experiencia. Por ello, Tripadvisor lanzó su ranking Travellers’ Choice Best of the Best 2024, en la cual destaca un país de Sudamérica por contar con un hotel considerado como el mejor de todos debido a su excelente calidad de sus servicios e instalaciones, siendo uno de los mayores atractivos para los usuarios.

¿CUÁL ES EL MEJOR HOTEL DEL MUNDO UBICADO EN SUDAMÉRICA?

Según los premios Travellers’ Choice Best of the Best 2024 de Tripadvisor, el mejor hotel del mundo es Hotel Colline de France que se encuentra en Brasil, pues se caracteriza por contar con un diseño inspirador, la cual brinda una experiencia de lujo y confort. Incluso, algunos de sus objetos están hecho a base de oro de 24 quilates que crea un ambiente muy exclusivo.

Asimismo, su decoración elegante muy sofisticado que se puede encontrar en sus diversos ambientes del hotel, logran que los turistas que visitan este paradisiaco alojamiento disfruten al máximo de su estadía con mucha tranquilidad. Además, dicho establecimiento ofrece a sus usuarios un excelente servicio entre los que incluye un desayuno acompañado de música de piano en vivo.

¿CUÁL ES LA LISTA DE LOS MEJORES HOTELES DEL MUNDO?

De acuerdo con el listado del presente año, son muchos los hoteles que tratan de meterse en la lista de los mejores del mundo. No obstante, en esta ocasión, el Hotel Colline de Francia de Brasil lidera esta clasificación, seguido de OBLU SELECT Lobigili de Maldivas y La Siesta Hoi An Resort & Spa de Vietnam. Por su parte en Sudamérica, también esta presente Perú en el puesto 14. A continuación, te presentamos el ranking de los 25 mejores hospedajes del mundo:

Hotel Colline de Francia, Brasil

OBLU SELECT Lobigili, Maldivas

La Siesta Hoi An Resort & Spa, Vietnam

Adiwana Suweta, Indonesia

Iberostar Grand Packard, Cuba

Emerald Maldives Resort & Spa, Maldivas

La Siesta Classic Ma May Hotel, Vietnam

Secrets Akumal Riviera Maya, México

Padma Resort Ubud, Indonesia

Sofitel México City Reforma, México

Chandys Windy Woods, India

Voyage Belek Golf and Spa, Turquía

Salinas Maragogi All Inclusive Resort, Brasil

Hyatt Centric San Isidro Lima, Perú

Romance Istanbul Hotel, Turquía

Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, Portugal

The Ritz-carlton, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Jaya House River Park

Mystique Trinidad La Popa by Royalton, Cuba

Conrad Abu Dhabi Etihad Towers, Emiratos Árabes Unidos

Bucuti & Tara Beach Resort Aruba

Mandarin Oriental, Hong Kong, China

Steigenberger Coraya Beach, Egipto

Sol Oasis Marrakech, Marruecos

Kempinski Hotel Soma Bay, Egipto.

¿CUÁL ES LA CIUDAD MÁS JOVEN DE SUDAMÉRICA?

La capital más contemporánea, moderna y poblada de Sudamérica es Brasilia, Brasil. Dicho lugar que esta a poco de cumplir 64 años de fundación, sus inicios se remontan en el año 1761 por medio de un proyecto del marqués de Pombal. No obstante, en 1821, José Bonifácio planteó poner como nombre a la capital del país, Brasilia.

Aunque, tuvo que pasar muchos años, exactamente en 1953, para que a causa de que faltaba una ciudad en el interior de Brasil, el mandatario de ese entonces determinó la edificación de una nueva. Por ello, el 23 de octubre de 1956, muchos trabajadores se encontraron al sureste del estado de Goiás con la finalidad de construir esta ciudad.

Por último, diversos equipos continuaron la idea del urbanista Lúcio Costa, que laboró y lideró esta gran idea acompañado del arquitecto Oscar Niemeyer. De esta manera, después de 41 meses de arduo trabajo sin interrupciones, la capital llamada Brasilia se estableció el 21 de abril de 1960.