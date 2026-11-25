Quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada puede parecer una costumbre inofensiva, especialmente cuando las responsabilidades laborales, las actividades pendientes o el uso del celular prolongan la jornada. Sin embargo, mantener este hábito podría tener consecuencias para la salud cerebral. La falta de sueño afecta procesos como la concentración y la capacidad de recordar información, lo que puede repercutir en las actividades del día siguiente. Sobre este tema, el psiquiatra estadounidense Daniel Amen, fundador de Amen Clinics, advirtió acerca de los problemas cognitivos asociados con el descanso insuficiente. A continuación, te contamos qué sucede en tu cerebro cuando duermes menos de siete horas y qué recomienda este especialista para mejorar la calidad del sueño.

¿CÓMO AFECTA AL CEREBRO DORMIR POCO?

Dormir poco puede interferir en la capacidad del cerebro para almacenar recuerdos recientes. Una revisión publicada en PubMed, que reunió 39 ensayos con 1.234 voluntarios, encontró que las personas que descansaron entre tres y seis horas y media obtuvieron resultados inferiores en pruebas cognitivas frente a quienes durmieron entre siete y once horas. Aunque el impacto general fue moderado, los resultados evidenciaron dificultades en el desempeño mental.

Estos efectos también pueden acumularse con el paso de los días. Una investigación difundida en la revista Sleep evaluó a adultos jóvenes que descansaron únicamente seis horas durante dos semanas. Los participantes experimentaron una disminución progresiva de la atención sostenida y la memoria de trabajo, función que permite conservar información mientras se realiza una actividad. Lo llamativo fue que no manifestaron un aumento considerable de la somnolencia, pese al deterioro registrado.

Por su parte, Daniel Amen relaciona el descanso nocturno con el sistema glinfático, encargado de eliminar residuos metabólicos del cerebro. El especialista describió esta actividad como un “lavado nocturno del cerebro”. No obstante, la relación entre este mecanismo y la conservación de los recuerdos todavía continúa bajo investigación científica.

Foto: Getty Images

¿CUÁNTAS HORAS DE SUEÑO SE RECOMIENDAN PARA CUIDAR LA MEMORIA?

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño aconsejan que los adultos de 18 a 60 años duerman un mínimo de siete horas por noche. Ambas instituciones relacionan un descanso menor con un rendimiento diario más bajo y una mayor probabilidad de cometer errores. Aunque las necesidades varían entre personas, respetar este mínimo favorece el funcionamiento cotidiano, según informa La República.

¿QUÉ HÁBITOS NOCTURNOS ACONSEJA DANIEL AMEN?

El psiquiatra Daniel Amen recomienda establecer una hora fija para acostarse, incluso durante los fines de semana. Denomina esta práctica “toque de queda neuronal”. Asimismo, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos aconseja despertar siempre a la misma hora y evitar variaciones mayores de 60 minutos durante los días libres. También recomienda mantener el dormitorio fresco, oscuro y silencioso.

Otra sugerencia consiste en dejar las pantallas una hora antes de dormir, práctica que Amen llama “atardecer digital”. En su lugar, propone actividades relajantes, como leer una novela o tomar una ducha tibia. Si las preocupaciones dificultan conciliar el sueño, aconseja escribirlas en un cuaderno 30 minutos antes de acostarse. “Escribirlas ayuda a procesarlas y dejarlas de lado”, señaló.

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