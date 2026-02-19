Con el comienzo de este año, el Parque de las Leyendas continúa siendo uno de los espacios de recreación más visitados del país. La administración del zoológico, a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, confirmó que ya está vigente la tarifa de acceso, lo que permite a los visitantes explorar sus instalaciones. El parque ofrece más de 2,500 ejemplares de fauna, además de sitios arqueológicos, una laguna para actividades recreativas, zonas verdes temáticas y múltiples opciones de entretenimiento para grandes y pequeños.

¡Atención familias! Mira AQUÍ la tarifa oficial del Parque de las Leyendas 2026

Uno de los destinos recreativos más visitados de la capital ha modificado sus precios de acceso para este año. La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció a través de sus canales digitales que la entrada general tendrá un incremento de dos soles en 2026.

El parque, con sedes en San Miguel y Huachipa, continúa operando durante feriados y ofrece ingreso gratuito a ciertos grupos previamente definidos. A continuación, se detallan los tipos de acceso, montos y condiciones necesarias para disfrutar de las instalaciones del Parque de las Leyendas a partir de este inicio de año:

Tarifas Regulares

- Entrada General S/20 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes 5 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/10

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

A propósito de precios y atractivos propios del zoológico, resulta importante destacar que además de costos generales, una vez dentro el Parque de las Leyendas puedes acceder a botes a pedal y motor por tan solo 12 y 6 soles, respectivamente, y asimismo hasta ingresar gratis si conformas alguno de los siguientes grupos poblacionales e importantes del país.

¿Quiénes ingresan gratis al Parque de las Leyendas?

Las redes sociales hoy certifican la popularidad del Parque de las Leyendas como entidad adscrita a la MML, y en ese sentido siempre resultan llamativas las promociones lanzadas, descuentos, y hasta gratuidad dirigida a ciertos grupos poblacionales.

De manera preferencial, hoy tanto PCD e identificadas con carné del CONADIS, como veteranos de guerra debidamente acreditados, y también guías oficiales de turismo, cuentan con acceso sin costo alguno a las instalaciones de dicho zoológico, y cuyas sedes habilitadas se ubican en San Miguel y Huachipa.

Según la información brindada entorno a la existencia de ofertas especiales, por ejemplo, y desmentidas mediante comunicado, el Parque de las Leyendas confirma que los grupos poblacionales destacados y público en general, pueden disfrutar del servicio brindado, visitar a los animales, y conocer el jardín botánico, entre otros atractivos, durante los 365 días del año e incluso feriados y jornadas no laborables.