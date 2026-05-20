En la actualidad, muchos especialistas coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. No obstante, durante estos tiempos es habitual que muchas personas tengan problemas para descansar, ya sea por temas de salud o simplemente porque tienen que laborar muy temprano. En ese contexto, un psicólogo especializado en sueño se refirió a la importancia de mantener una buena calidad de descanso, así como a las consecuencias que enfrentan las personas que suelen madrugar diariamente, situación que repercute en el ámbito laboral. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE DORMIR POCAS HORAS TODOS LOS DÍAS?

En una entrevista para La Vanguardia, el catedrático de Psicología especializado en sueño y bienestar laboral, Alfredo Rodríguez, se mostró en contra de la idea que sostienen algunas personas de que dormir pocas horas es sinónimo de éxito y productividad, ya que ello puede traer graves consecuencias, como afectar el rendimiento, la regulación emocional y otros aspectos de la salud. Frente a ello, el experto sugirió cuidar el descanso y mantener un horario establecido, evitando actividades que perjudiquen el sueño. Es decir, dejar de lado las actividades laborales, reducir la intensidad de la iluminación y limitar el uso de pantallas antes de ir a la cama.

“Vivimos en una sociedad muy orientada a la productividad constante. Y, sin embargo, la gente no es consciente de que la falta de sueño afecta a muchas funciones importantes en el ámbito laboral. Yo siempre digo: ‘liderar bien empieza en la almohada’. Tiene efectos tanto en la regulación emocional como en la percepción que se tiene de ti como directivo carismático. Eres menos sensible a los estímulos sociales y los interpretas peor. Esa falta de horas de sueño también afecta a la toma de decisiones. Debe tratar de desconectar al final del día de manera gradual: evitar demandas laborales, tratar de bajar la intensidad lumínica y reducir el consumo de pantallas”, explicó Rodríguez.

¿QUÉ EJERCICIO AYUDA A MEJORAR LA CALIDAD DEL SUEÑO EN LAS PERSONAS?

A través de un estudio realizado por la Universidad Deportiva de Harbin, compartido por La Tercera, reveló el mejor ejercicio que deberían realizar las personas para mejorar la calidad del sueño. Se trata del yoga, una disciplina milenaria que integra cuerpo, respiración y mente para mejorar la salud física y mental, por lo que se presenta como una opción beneficiosa para las personas que padecen trastornos relacionados con el descanso. Asimismo, los expertos plantean que el impacto de esta práctica física en el sueño estaría vinculado a su capacidad para regular la respiración, lo que a su vez activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de funciones como el descanso y la digestión.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron a más de 2 500 personas de distintas edades que presentaban problemas para dormir, y sugirieron que practicar yoga dos veces por semana durante al menos 30 minutos podría ofrecer mejores resultados en la lucha contra el insomnio. De acuerdo con el informe, los participantes mostraron mejoras en la calidad del sueño en un periodo de entre ocho y diez semanas; sin embargo, dejaron en claro que, hasta el momento, se necesitan más investigaciones para confirmar los hallazgos, por lo que no existe una solución específica para alcanzar un descanso perfecto, ya que también cada organismo responde de manera distinta.