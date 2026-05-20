Por Redacción EC

En la actualidad, muchos especialistas coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo. No obstante, durante estos tiempos es habitual que muchas personas tengan problemas para descansar, ya sea por temas de salud o simplemente porque tienen que laborar muy temprano. En ese contexto, un psicólogo especializado en sueño se refirió a la importancia de mantener una buena calidad de descanso, así como a las consecuencias que enfrentan las personas que suelen madrugar diariamente, situación que repercute en el ámbito laboral. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.