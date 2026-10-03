La exitosa saga de comedia “TED”, en la que un oso de peluche cobra vida luego de que su dueño, un intrépido niño pida un deseo especial antes de irse a dormir, y que protagonizaran, primero en 2012 Seth MacFarlane, Mark Wahlberg y Mila Kunis y luego, ya en 2015, los dos primeros junto a Amanda Seyfried, tendrá su versión animada.

“TED: La serie animada” es una continuación de ambas películas, no así de la serie precuela live-action que tuvo dos temporadas en Universal+ y que tuvo a MacFarlane en la voz de TED y al joven Max Burkholder como un universitario John Bennett.

DICE LA SINOPSIS:

La historia se desarrolla doce años después de los acontecimientos de la última película. John y su inseparable compañero de aventuras, Ted, ahora son vecinos. Ambos tienen sus propias familias y trabajos sin mucho futuro. Sigue a este entrañable par de fumadores mientras alimentan mutuamente sus malas ideas sobre el matrimonio, la crianza de los hijos y los desafíos de la vida adulta.

EL ELENCO:

• Seth MacFarlane como “Ted”

• Mark Wahlberg como “John”

• Amanda Seyfried como “Sam”

• Jessica Barth como “Tami-Lynn”

• Kyle Mooney como “Apollo”

• Liz Richman como “Ruth”

CUÁNDO Y DÓNDE VERLA

“TED: La serie animada” estrena el 18 de diciembre con ocho episodios disponibles en la plataforma de streaming Universal+.

Ya en enero de 2027 se subirán los ocho episodios restantes de esta primera temporada.

Paul Corrigan y Brad Walsh son co-showrunners de este proyecto, mientras que los gráficos animados corren por cuenta de Rough Draft Studios, Inc.