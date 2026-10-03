El afiche principal de "TED: La serie animada" que irá por Universal+.
El afiche principal de "TED: La serie animada" que irá por Universal+.
Por Redacción EC

La exitosa saga de comedia “TED”, en la que un oso de peluche cobra vida luego de que su dueño, un intrépido niño pida un deseo especial antes de irse a dormir, y que protagonizaran, primero en 2012 Seth MacFarlane, Mark Wahlberg y Mila Kunis y luego, ya en 2015, los dos primeros junto a Amanda Seyfried, tendrá su versión animada.

TED: La serie animada” es una continuación de ambas películas, no así de la serie precuela live-action que tuvo dos temporadas en Universal+ y que tuvo a MacFarlane en la voz de TED y al joven Max Burkholder como un universitario John Bennett.

DICE LA SINOPSIS:

La historia se desarrolla doce años después de los acontecimientos de la última película. John y su inseparable compañero de aventuras, Ted, ahora son vecinos. Ambos tienen sus propias familias y trabajos sin mucho futuro. Sigue a este entrañable par de fumadores mientras alimentan mutuamente sus malas ideas sobre el matrimonio, la crianza de los hijos y los desafíos de la vida adulta.

EL ELENCO:

• Seth MacFarlane como “Ted”

• Mark Wahlberg como “John”

• Amanda Seyfried como “Sam”

• Jessica Barth como “Tami-Lynn”

• Kyle Mooney como “Apollo”

• Liz Richman como “Ruth”

CUÁNDO Y DÓNDE VERLA

TED: La serie animada” estrena el 18 de diciembre con ocho episodios disponibles en la plataforma de streaming Universal+.

Ya en enero de 2027 se subirán los ocho episodios restantes de esta primera temporada.

Paul Corrigan y Brad Walsh son co-showrunners de este proyecto, mientras que los gráficos animados corren por cuenta de Rough Draft Studios, Inc.

TE PUEDE INTERESAR