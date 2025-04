Este lunes 21 de abril, el mundo se vio conmovido por la triste noticia de la muerte del Papa Francisco, luego de un día de su más reciente intervención pública el domingo en la Plaza de San Pedro durante la bendición Urbi et Orbi. Durante las últimas semanas, la salud del pontífice argentino, de 88 años, ha ido deteriorándose debido a una neumonía bilateral, pero esto no le impidió para llevar a cabo ciertas actividades en el marco de la Semana Santa. Sin embargo, tras la muerte de Jorge Bergoglio, miles de fieles le dan el último adiós, mientras se realiza la reunión del Cónclave de la Iglesia Católica, la cual terminará con la elección de un nuevo Papa. Por su parte, el cirujano Sergio Alfieri, quien acompañó al sumo pontífice en sus últimos días, contó un poco más sobre su enfermedad y cómo fueron sus últimos minutos de vida en su casa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO EL CIRUJANO SERGIO ALFIERI SOBRE LOS ÚLTIMOS MINUTOS DE VIDA DEL PAPA FRANCISCO?

En dialogo para los diarios Corriere della Sera y La Repubblica, el cirujano romano, Sergio Alfieri, reveló detalles sobre las últimas horas de vida del Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Como se sabe, Sergio Bergoglio falleció a causa de un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca en su residencia de la Casa de Santa Marta, donde llegó el especialista el pasado lunes para atender la salud del pontífice tras una llamada del enfermero personal del Papa, Massimiliano Strappetti, quien pensaba que era necesario llevarlo al hospital Gemelli para la respectiva atención. Por su parte, Alfieri confirmó en ese momento que el Santo Padre entró en coma, ya que no respondía a los estímulos ni mucho menos a los llamados.

“El lunes a eso de las 5.30 me llamó Strappetti: ‘El Santo Padre está muy mal, tenemos que volver al Gemelli’. Puse a todos en alerta y veinte minutos después estaba en Santa Marta. Sin embargo, me parecía difícil pensar que fuera necesaria una internación. Entré en la habitación y él tenía los ojos abiertos. Constaté que no tenía problemas respiratorios y entonces intenté llamarlo pero no contestó. No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento entendí que no había nada que hacer. Estaba en coma”, contó al inicio.

El cirujano Sergio Alfieri contó detalles para medios locales sobre los últimos días de vida del Papa Francisco.

Asimismo, el médico reveló que el Papa, en vida, expresó su deseo de morir en su casa, por lo que no lo veía necesario que sea trasladado al centro de salud. Además, Alfieri no dejó de mostrar su emoción de ese momento tras rezar el Rosario junto a Massimiliano Strappetti, el enfermero personal, los secretarios, entre otros asistentes. Por ello, como despedida, el cirujano acarició al pontífice, quien lo conoce desde el 2018, cuando lo atendió por unos problemas de intestino y que, hasta la actualidad, mantenían una relación muy especial.

“Corríamos el riesgo de hacerlo morir en el traslado [al Gemelli] y expliqué que una internación habría sido inútil. Strappetti sabía que el Papa quería morir en casa, cuando estábamos en el Gemelli lo decía siempre. Murió sin sufrir, y en su casa. Cuando estaba en el Gemelli no decía ‘quiero volver a Santa Marta’, decía ‘quiero volver a casa. Después llegaron todos y el cardenal [Pietro] Parolin nos pidió que rezáramos y recitamos con él un rosario. Me sentí un privilegiado y ahora puedo decir que lo fui. Esa mañana le di una caricia como último saludo”, dijo.

“Puedo decir que estaba muy bien, también me lo dijo él. Le lleve una pastafrola oscura como le gusta a él y charlamos un poco y él me dijo ‘Estoy muy bien, retomé mi trabajo y me cae bien’. Sabía que al día siguiente iba a impartir la bendición ‘urbi et orbi’ (a la ciudad y al mundo, en latín) y nos dimos cita para el lunes. Estaba contento de haber ido a la cárcel de Regina Coeli el jueves santo. Se daba cuenta, sin embargo, que a su físico ya le costaba seguir la cabeza. Lamentaba no haber podido lavarle los pies a los detenidos. ‘esta vez no pude’, es lo último que me dijo”, agregó para dichos medios.

¿CÓMO FUNCIONA EL CÓNCLAVE PARA ELEGIR AL PAPA?

Tras el sensible fallecimiento del Papa Francisco deja a la Iglesia en “sede vacante“, por lo que el cónclave (bajo llave), una reunión a puertas cerradas, en la que los cardenales menores de 80 años se reúnen en la Capilla Sixtina a fin de elegir a los candidatos y , así, revisar sus perfiles para que se convierta en el próximo Pontífice que liderará la Iglesia. Entonces, según el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, la votación puede tener varias rondas, siempre y cuando no se alcance una mayoría de dos tercios.

“Las votaciones no tienen candidatos como las elecciones que tenemos en la sociedad. Nadie puede decir públicamente ningún nombre, sino en conciencia, a través del conocimiento que hemos construido de cada uno de ellos, porque han hablado, han conversado, han opinado. “Normalmente, la primera votación es dispersa, porque cada uno vota por quien cree o siente que es mejor. Luego, sobre esa base, se realiza una segunda votación si la primera no alcanza. Eso sucedió con Bergoglio, se necesitaron cinco votaciones. En cambio, con Benedicto XVI fue solo una”, explicó Carlos Castillo para medios locales.

¿QUÉ HERENCIA MATERIAL DEJÓ EL PAPA FRANCISCO?

La herencia material del Papa Francisco asciende a una suma sorprendentemente modesta. Coherente con el estilo sencillo y la formación jesuítica que marcaron su pontificado desde su asunción el 13 de marzo de 2013, el líder religioso nunca acumuló riquezas personales ni percibió un salario por su labor. “A mí no me pagan nada. Cuando necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo”, comentó él mismo durante el documental “Amén: Francisco responde”:

Asimismo, fuentes eclesiásticas confirman que el Papa Francisco no dejó propiedades ni cuentas bancarias a su nombre. Esta información se ve respaldada por el portal especializado Celebrity Net Worth, que estimó su patrimonio en tan solo U$S 100 al momento de su muerte. El sitio también recalcó que, a diferencia de los cardenales del Vaticano que perciben ingresos mensuales entre 4.700 y 5.900 dólares, el Sumo Pontífice vivió sin salario alguno.

Es importante destacar que los elementos materiales que utilizó durante su papado, incluyendo su residencia en la Casa de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, sus vehículos sencillos y otros objetos de uso cotidiano, no eran de su propiedad privada, sino que forman parte del patrimonio del Vaticano. Por lo tanto, tras su deceso, estos bienes continúan bajo la administración de la Santa Sede, según explica el diario Clarín.