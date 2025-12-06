Miles de peruanos se preparan para disfrutar una de las celebraciones más esperadas del año: la Navidad y el Año Nuevo. Desde ya, muchos se están organizando no solo para comprar los regalos destinados a sus seres queridos, sino también para la esperada cena, ocasión en la que se comparte un momento de reflexión. Sin embargo, existen otras personas que aprovechan estas importantes festividades para dirigirse a diversas actividades que incluyan artes escénicas, propuestas familiares y novedades tecnológicas, alusivas a la fecha. De esta manera, se dio a conocer una serie de espectáculos que se desarrollarán en Lima durante los próximos días, a fin de que el público pueda armar un buen plan. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARÁN POR NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN LIMA?

A pocos días de celebrar la Navidad y el Año Nuevo, las empresas de entretenimiento han presentado una serie de espectáculos a desarrollarse en varias partes de Lima. Entre los eventos más destacados se encuentra la Villa Navideña en Mall del Sur (SJM) y Plaza Norte (Independencia), el musical Ropoponpom, que la interpreta Almendra Gomelsky en el Jockey Plaza, el musical Siete Estrellas de Sinfonía por el Perú, y la experiencia inmersiva de La Casa de Papá Noel en Costa 21 (San Miguel), entre otras. Así, te presentamos la lista de actividades compartida por Panamericana para que puedan disfrutar en familia durante estas fechas de fin de año:

Ropoponpom – Experiencia inmersiva : Habrá funciones los sábados, domingos y feriados hasta el 28 de diciembre; las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 35.

: Habrá funciones los sábados, domingos y feriados hasta el 28 de diciembre; las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 35. Villa Navideña en Mall del Sur y Plaza Norte : Ofrecerá realidad mixta, actividades para toda la familia y diversas zonas temáticas; las entradas están disponibles desde S/ 25 en Joinnus.

: Ofrecerá realidad mixta, actividades para toda la familia y diversas zonas temáticas; las entradas están disponibles desde S/ 25 en Joinnus. El Cascanueces – Ballet Municipal : Estará en temporada del 5 al 26 de diciembre en el Teatro Municipal, con entradas disponibles desde S/ 20.

: Estará en temporada del 5 al 26 de diciembre en el Teatro Municipal, con entradas disponibles desde S/ 20. El Cascanueces con orquesta en vivo (Plaza Norte) : Presentará funciones los días 13 y 14 de diciembre a las 6 p. m., con entradas desde S/ 69.

: Presentará funciones los días 13 y 14 de diciembre a las 6 p. m., con entradas desde S/ 69. Siete Estrellas (Sinfonía por el Perú) : Funciones los días 18 y 19 de diciembre, a las 8 p. m., en el Teatro NOS PUCP; entradas desde S/ 30.

: Funciones los días 18 y 19 de diciembre, a las 8 p. m., en el Teatro NOS PUCP; entradas desde S/ 30. La Casa de Papá Noel en Costa 21: Recorrido temático del 10 al 23 de diciembre; además, entradas a S/ 32 por adulto más un niño.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE POR LABORAR DURANTE EL FERIADO?

Estas últimas semanas del año trae consigo una serie de efemérides muy importantes para el país, lo que conlleva a que sean considerados como feriados. Ante ello, de acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado largo en el Perú se celebrará el lunes 8 y martes 9 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho, respectivamente. Así, previamente gozarán del descanso desde el sábado 6 y domingo 7. Esta buena noticia significa que las clases escolares en los colegios a nivel nacional sin excepción se suspendan con motivo a estas importantes fechas, según el Minedu.

Por su parte, los trabajadores del sector público y privado también gozarán de estos feriados oficiales; sin embargo, en caso les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado. Cabe mencionar que, el siguiente feriado del mes será el jueves 25 de diciembre por Navidad y el viernes 26 declarado como día no laborable (sector público).