Películas como Top Gun o Misión Imposible lo llevaron a convertirse en una verdadera estrella de cine, y hoy goza de tanta fama que hasta es convocado para cerrar con broche de oro los Juegos Olímpicos París 2024. Actores como Tom Cruise siempre llaman la atención, y hoy con respecto a él, se recuerda el lugar donde alguna vez fue portero, pero también vivió poco antes de alcanzar notoriedad como intérprete de reconocidas producciones cinematográficas. A propósito de la adosada casa ubicada en Nueva York, te contamos todo lo que se sabe acerca del remate de dicha propiedad, cuánto cuesta actualmente, características, espacios y mucho más.

¿CUÁNTO CUESTA HOY LA CASA NEOYORQUINA DONDE VIVIÓ TOM CRUISE ANTES DE CONVERTIRSE EN ESTRELLA DE CINE?

La década de los 80 representó el inicio de la carrera artística de Tom Cruise, el hoy reconocido e icónico actor de cine que antes de convertirse en toda una celebridad, trabajó como portero de un edificio de estilo renacentista a cambio de un alquiler barato mientras realizaba quehaceres del hogar como limpiar pisos, por ejemplo, siendo hoy dicha casa ubicada en Upper West Side de Nueva York, el espacio puesto a la venta cuya valoración recayó en los últimos años, según reporta People, entre otros medios.

El intérprete protagónico de Misión Imposible, cumplió 62 años el último 3 de julio, y más de un mes volvió a llamar la atención del mundo tras arriesgarse a saltar desde lo alto del Stade de France para cerrar con broche de oro las Olimpiadas parisinas.

Con respecto a la casa donde Tom Cruise vivió por varios años, y el modesto estudio de 300 pies cuadrados que compartía con su mamá, New York Post revela en exclusiva que hacia fines de abril del presente año, la “propiedad histórica de estilo renacentista” sufrió un “recorte de precio de 3 millones de dólares”, con lo cual hoy continúa a la venta valiendo $12 millones.

(Fuente: Brown Harris Stevens)

“En los años 80, Cruise no fue la única futura estrella que vivió en ese edificio. Mucho antes de “Sex and the City” y “Iron Man”, Sarah Jessica Parker y su entonces novio, Robert Downey Jr., también vivieron allí, y nada menos que en un ático”, expresa además dicho medio estadounidense, recordando que a ese edificio lo llaman Good Luck Mansion ya que todos los actores mencionados e incluso John Lennon y King Curtis, tuvieron fortuna mientras vivieron allí.

Cabe resaltar, que tras haber ingresado al mercado de bienes raíces, la gran casa adosada de 5 pisos figura ofertada por 12 millones de dólares en Brown Harris Stevens teniendo como corredor autorizado a Rex Gonsalves.

(Fuente: Brown Harris Stevens)

CARACTERÍSTICAS DE LA ADOSADA CASA NEOYORQUINA DONDE VIVIÓ TOM CRUISE Y HOY ES VENDIDA POR 12 MILLONES DE DÓLARES

La venta del edificio que alguna vez albergó al protagonista de Misión Imposible, es resaltada por destacados medios estadounidenses, debido sobre todo a que aún no encuentra comprador, y en los últimos años hasta habría perdido valor.

Cada uno de los ambientes puestos en evidencia según fotografías compartidas por Brown Harris Stevens, revela un estilo sofisticado pese a la antigüedad, considerando que fue construida en 1907, y sobre un terreno de 9,165 pies cuadrados con “entrada privada cerrada y 18.000 pies cuadrados de derechos de aire”.

(Fuente: Brown Harris Stevens)

Asimismo, compuesto por 5 pisos de 25 pies de ancho, la adosada casa donde vivió Tom Cruise en los 80, se encuentra “dividida en ocho unidades independientes a precio de mercado, incluidos dos apartamentos dúplex, pero se puede convertir nuevamente en una vivienda unifamiliar”, contando además con 15 habitaciones y 8½ baños.

“En su interior, cuenta con una escalera ornamentada y detalles como molduras originales, techos altos, pisos de madera y ladrillos a la vista. También hay un espacio comercial y una piscina”, termina resaltando New York Post y People también, medios que siguen muy de cerca el proceso de venta del renacentista Good Luck Mansion.

LAS 11 PELÍCULAS PROTAGONIZADAS POR TOM CRUISE QUE PUEDES VER EN NETFLIX

“Guerra de los Mundos”

“Top Gun: Pasión y Gloria”

“Jack Reacher: Sin Regreso”

“Jack Reacher: Bajo la Mira”

“Misión: Imposible - Protocolo Fantasma”

“Misión: Imposible”

“Misión: Imposible 3″

“Misión: Imposible - Repercusión”

“Misión: Imposible 2″

“Misión: Imposible - Nación Secreta”

“Jerry Maguire: Amor y Desafío”