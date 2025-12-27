A pocos días de iniciar un nuevo año, las personas viven uno de los momentos más emotivos, marcados por los acontecimientos que han definido la agenda global. Estos momentos han sido registrados por fotógrafos de todo el mundo, en la que combina emociones, conflictos y realidades complejas. De esta manera, esta selección de fotografías, realizado por un experto en historia del arte, se centra en resaltar el impacto humano de los principales sucesos de este 2025, en un escenario global marcado por profundos contrastes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LAS FOTOGRAFÍAS MÁS IMPACTANTES DEL 2025

Las imágenes más impactantes del año han captado conflictos armados, catástrofes naturales, manifestaciones sociales, expresiones de fe y escenas de esperanza. Pues, se trata de una serie de fotografías que definieron el 2025 y dieron la vuelta al mundo, siendo temas de debates durante varios días. A continuación, te presentamos las mejores fotos más sorprendentes, compartido por la BBC Cultura:

Un paracaidista en el Sol: El astrofotógrafo Andrew McCarthy logró capturar a un paracaidista descendiendo frente al Sol durante el amanecer en Arizona. La imagen, titulada “La caída de Ícaro”, destaca por su alto nivel técnico y la carga simbólica que evoca.

Entre conflictos armados, catástrofes naturales, manifestaciones sociales y otros hechos, este 2025 ha estado marcado por una intensa agenda global. Foto: Getty Images / BBC

Monjes en Tailandia: En el marco de la festividad de Makha Bucha, cientos de monjes se congregaron bajo la imponente cúpula del templo Wat Phra Dhammakaya. La imagen sobresale por su cuidada simetría y la iluminación dorada que envuelve el momento, reflejando la vigencia de las tradiciones espirituales y la solidez de la fe compartida.

Niño en brazos en Gaza: Una mujer carga a su hijo en la Ciudad de Gaza en una de las postales más crudas del año. De acuerdo con cifras de la ONU, uno de cada cinco niños padecía desnutrición en la zona.

Crucero en las costas de Grecia: El Mediterranean Sky, un crucero abandonado desde 2003 en el golfo de Elefsina, fue captado desde una vista aérea en agosto. La nave, oxidada y parcialmente sumergida, ofrece una imagen que lo muestra atrapado entre las aguas y el paso del tiempo.

Desfile acuático en Venecia: Una enorme rata de papel maché desfiló por el Gran Canal durante la apertura del Carnaval de Venecia. La figura, conocida como Pantegana, se iluminó y estalló en una explosión de colores ante la mirada de miles de asistentes.

Bailarinas en Sudáfrica: Dos niñas de cinco años ensayan pasos de ballet en una academia de Tembisa, a las afueras de Johannesburgo. La escena subraya el contraste entre un entorno sobrio y la delicadeza de sus movimientos, con una atmósfera que remite al estilo pictórico de Edgar Degas.

Refugiados en Buganda: Una mujer de la República Democrática del Congo se balancea en un columpio improvisado bajo la lluvia, dentro de un centro de tránsito en Burundi. A pesar de la precariedad del entorno, la imagen proyecta calma y resiliencia frente a difíciles situaciones.

Rostro cubierto en Londres: Una activista fue retratada con el rostro cubierto de una sustancia aceitosa durante una protesta realizada frente a las oficinas de Shell. La acción buscaba denunciar la venta de activos petroleros de la compañía en Nigeria.

¿QUÉ HALLÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.