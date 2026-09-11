Lo que actualmente parece un paisaje dominado por arena y condiciones extremadamente áridas tuvo, hace millones de años, un escenario completamente diferente. Un equipo de investigadores logró reconstruir parte de la historia de una región que hace aproximadamente 62 millones de años estaba cubierta por un mar, gracias al estudio de fósiles de peces y otros organismos conservados en las rocas. El descubrimiento ofrece una nueva mirada sobre los profundos cambios que ha experimentado el planeta a lo largo de su historia geológica.

Un desierto que alguna vez estuvo bajo el agua

Los restos encontrados constituyen una especie de fotografía congelada de aquel antiguo ecosistema. Los investigadores analizaron fósiles que quedaron atrapados en los sedimentos y que permiten conocer qué animales habitaban esas aguas hace decenas de millones de años. La concentración y diversidad de los restos marinos son especialmente importantes porque ayudan a reconstruir las características del ambiente en el que vivieron.

La transformación de un ecosistema marino en una zona desértica no ocurrió de manera repentina. Durante millones de años, los cambios geológicos modificaron el relieve, las conexiones entre masas de agua y las condiciones ambientales. El movimiento de las placas tectónicas y las variaciones del nivel del mar fueron fundamentales para transformar paisajes que alguna vez estuvieron dominados por océanos en los territorios áridos que conocemos actualmente.

¿Qué revelaron los fósiles encontrados?

Entre las evidencias más llamativas se encuentran los fósiles de peces, cuya presencia confirma que aquella zona estuvo vinculada a un ambiente acuático. El análisis de estos restos permite a los científicos establecer comparaciones con otros registros fósiles y obtener pistas sobre las condiciones que existieron durante una etapa muy temprana de la era Cenozoica, después de la extinción de los dinosaurios no avianos.

Este tipo de descubrimientos tiene un valor que va mucho más allá de identificar especies antiguas. Los fósiles funcionan como piezas de un enorme rompecabezas geológico: permiten determinar cómo era el clima, qué tipo de ambientes existían y cómo cambiaron los ecosistemas con el paso del tiempo. Por ello, encontrar restos marinos en una región que hoy es desértica puede aportar información clave sobre la evolución del paisaje.

¿Cómo terminó convertido en un desierto?

La explicación está relacionada con los grandes procesos geológicos que han transformado la superficie terrestre durante millones de años. Un territorio puede pasar de estar cubierto por aguas marinas a convertirse en tierra firme debido a cambios en el nivel del mar, levantamientos del terreno y modificaciones en la configuración de los continentes. Posteriormente, las condiciones climáticas pueden favorecer la aparición de ambientes cada vez más secos.

El hallazgo demuestra que los paisajes actuales no necesariamente se parecen a los que existieron en el pasado. Una extensión de arena puede esconder debajo de sus rocas las huellas de un antiguo mar y de animales que vivieron allí mucho antes de que aparecieran los seres humanos. Precisamente por eso, cada fósil encontrado en una zona desértica puede convertirse en una ventana hacia un mundo que desapareció hace millones de años.

VIDEO RECOMENDADO: