El actual Desierto Oriental de Egipto escondía hace 62,2 millones de años un ecosistema marino con una gran diversidad de peces. (Fuente: Pexels)
El actual Desierto Oriental de Egipto escondía hace 62,2 millones de años un ecosistema marino con una gran diversidad de peces. (Fuente: Pexels)
Por Redacción EC

Lo que actualmente parece un paisaje dominado por arena y condiciones extremadamente áridas tuvo, hace millones de años, un escenario completamente diferente. Un equipo de investigadores logró reconstruir parte de la historia de una región que hace aproximadamente 62 millones de años estaba cubierta por un mar, gracias al estudio de fósiles de peces y otros organismos conservados en las rocas. El descubrimiento ofrece una nueva mirada sobre los profundos cambios que ha experimentado el planeta a lo largo de su historia geológica.