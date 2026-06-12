Una reciente expedición científica en las profundidades del Atlántico Sur sacó a la luz una sorprendente diversidad de organismos que habitan en una de las regiones oceánicas menos estudiadas del mundo. A bordo del buque de investigación Falkor, un equipo de especialistas del Schmidt Ocean Institute exploró áreas marinas frente a las costas de Brasil y logró registrar 31 organismos que podrían corresponder a especies nunca antes descritas por la ciencia. Para llevar a cabo la misión, los investigadores utilizaron el vehículo submarino operado a distancia SuBastian, una sofisticada plataforma equipada con sistemas de imagen de alta resolución desarrollados por el Monterey Bay Aquarium Research Institute. Esta tecnología permitió observar a los animales en su entorno natural sin necesidad de extraerlos de las profundidades. Además de capturar imágenes detalladas, los científicos complementaron el trabajo con estudios genéticos que ayudaron a detectar características biológicas desconocidas hasta ahora.

Conoce las criaturas que descubrió la expedición en el fondo marino del Atlántico que recién se empieza a comprender

Los descubrimientos se realizaron en la zona mesopelágica o zona intermedia del océano, una inmensa franja situada entre las capas superficiales bañadas por la luz solar y las profundidades oscuras del fondo marino. Los investigadores identificaron una notable variedad de organismos poco estudiados, incluyendo medusas, ctenóforos, sifonóforos, larváceos con apariencia similar a la de un renacuajo, un frágil gusano transparente y un anfípodo, un pequeño crustáceo capaz de sobrevivir bajo condiciones extremas. Estos hallazgos confirman que existe una biodiversidad mucho más rica de lo que se pensaba con especies que permiten a estos seres prosperar en un ambiente marcado por la escasez de luz, las bajas temperaturas y la intensa presión del agua. Karen Osborn, líder de la expedición e investigadora del Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian, destacó la importancia de continuar explorando este ecosistema porque constituye el hábitat más extenso del planeta y está poblada por organismos extraordinarios que apenas comienzan a ser comprendidos por la ciencia. Asimismo, señaló que esta diversidad tienes estrategias desarrolladas para sobrevivir en un entorno tan desafiante.

Este animal captado por las cámaras en las profundidades del océano fue el que sorprendió a los científicos

Entre las numerosas observaciones realizadas durante la expedición, una de las que más sorprendió a los investigadores fue una hembra de Haliphron atlanticus, un enigmático pulpo de aguas abiertas que rara vez es visto con vida en su hábitat natural. Asimismo, fue registrado por el vehículo submarino mientras se alimentaba de una medusa de color rojo, ofreciendo imágenes de gran valor científico. Los especialistas calcularon que el manto del animal medía entre 40 y 50 centímetros, aunque esta especie puede alcanzar dimensiones mucho mayores. De hecho, algunos llegan a medir hasta cuatro metros de longitud y pueden superar los 75 kilogramos de peso, lo que la convierte en una de las especies de pulpos más grandes que habitan en mar abierto. El hallazgo es relevante porque gran parte del conocimiento sobre este cefalópodo proviene de ejemplares capturados accidentalmente en redes de pesca de arrastre. Por ello, observar a uno de estos animales en pleno comportamiento de alimentación y en su entorno natural representa una oportunidad poco frecuente.

¿Cuáles han sido sus otras investigaciones realizadas por Karen Osborn en el presente año para aportar a las ciencias de la naturaleza?

Karen Osborn es investigadora y curadora de invertebrados marinos del Smithsonian National Museum of Natural History. Entre abril y mayo de 2026 lideró la expedición científica “Designing the Future 3”, desarrollada a bordo del buque de investigación Falkor (too) frente a las costas de Brasil. Durante esta misión, un equipo internacional de científicos utilizó sistemas avanzados de imágenes, inteligencia artificial y secuenciación genética para estudiar organismos extremadamente frágiles que viven en aguas profundas. El hallazgo más mediático fue la identificación de 31 posibles especies nuevas para la ciencia en apenas dos semanas de trabajo. Los investigadores registraron medusas, sifonóforos, ctenóforos, larváceos y otros organismos nunca antes descritos, gracias a tecnologías que permitieron observarlos sin dañarlos.

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