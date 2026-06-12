Por Redacción EC

Una reciente expedición científica en las profundidades del Atlántico Sur sacó a la luz una sorprendente diversidad de organismos que habitan en una de las regiones oceánicas menos estudiadas del mundo. A bordo del buque de investigación Falkor, un equipo de especialistas del Schmidt Ocean Institute exploró áreas marinas frente a las costas de Brasil y logró registrar 31 organismos que podrían corresponder a especies nunca antes descritas por la ciencia. Para llevar a cabo la misión, los investigadores utilizaron el vehículo submarino operado a distancia SuBastian, una sofisticada plataforma equipada con sistemas de imagen de alta resolución desarrollados por el Monterey Bay Aquarium Research Institute. Esta tecnología permitió observar a los animales en su entorno natural sin necesidad de extraerlos de las profundidades. Además de capturar imágenes detalladas, los científicos complementaron el trabajo con estudios genéticos que ayudaron a detectar características biológicas desconocidas hasta ahora.