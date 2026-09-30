Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, una serie estadounidense, que se encuentra disponible actualmente en el servicio de streaming, ha sido reconocida como la mejor del siglo por un destacado medio. El logro, sin duda, ha llamado la atención de los fanáticos del drama criminal y el suspenso, quienes han destacado este reconocimiento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SERIE FUE ELEGIDA LA MEJOR DEL SIGLO?

A través de una encuesta realizada por The New York Times a más de 500 profesionales de la televisión, se eligió a Breaking Bad como la mejor serie del siglo entre las producciones estrenadas desde el año 2000. Con cinco temporadas y 62 capítulos, la producción estadounidense se encuentra actualmente disponible en Netflix para Argentina, en la que narra la historia de Walter White, un profesor de química diagnosticado con cáncer que comienza a fabricar metanfetamina junto a su exalumno Jesse Pinkman.

@nytimes “Breaking Bad” sits at the top of our 100 Best TV Shows of the 21st Century list. We reunited the creator Vince Gilligan and the actors Bryan Cranston and Giancarlo Esposito to talk about making the show, why it still resonates nearly 20 years after its debut and more. See the full list at the link above or in our app. Video by Jeremy Egner, Mimi Dwyer, Ben Laffin, Maggie Beidelman, Laura Salaberry and Nicholas Kraus #breakingbad #nytbesttv #hollywood #tv #bryancranston #giancarloesposito ♬ original sound - The New York Times

Su incursión en el narcotráfico transforma progresivamente su vida y sus relaciones, mientras ambos enfrentan situaciones cada vez más peligrosas. De esta manera, la serie, que se estrenó en 2008 por AMC y llegó a su final en 2013, destaca por la evolución de sus personajes y por combinar drama, thriller y crimen para mostrar las consecuencias de las decisiones que toman a lo largo de la trama, conforme comparte la plataforma La Voz.

¿CUÁLES SON LAS SERIES Y PELÍCULAS MÁS VISTAN EN NETFLIX?

De acuerdo con el medio AS, la producción que lidera el ranking de las más vistas en el primer semestre del año es ‘Él y ella’, estrenada el pasado 8 de enero, una miniserie que cuenta con 104 millones de visualizaciones y narra una historia centrada en una periodista que regresa a su pueblo natal para investigar un crimen. Mientras que, en segundo lugar se ubica la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’, con 100 millones de reproducciones. En tanto, en la categoría de películas, ‘Máquina de guerra’, protagonizada por Alan Ritchson, lidera la lista con 147 millones de visualizaciones. Le siguen ‘El botín’, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, con 136 millones, e ‘Intercambiados’, con 131 millones de reproducciones. A continuación, te presentamos el listado completo con las demás producciones internacionales:

Series más vistas de Netflix

‘Él y ella’ - 104 millones

‘Los Bridgerton’ (T4) - 100 millones

‘Te encontraré’: 64 millones

‘Stranger Things’ (T5) - 56 millones

‘En fuga’ - 50 millones)

‘Así aprenderás’ - 48 millones

‘One Piece’ (T2) - 47 millones

‘El fuego de la venganza’ - 40 millones

‘Ms. Rachel’ - 37 millones

‘El agente nocturno’ - 36 millones

Películas más vistas de Netflix