Por Redacción EC

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese contexto, una serie estadounidense, que se encuentra disponible actualmente en el servicio de streaming, ha sido reconocida como la mejor del siglo por un destacado medio. El logro, sin duda, ha llamado la atención de los fanáticos del drama criminal y el suspenso, quienes han destacado este reconocimiento. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.