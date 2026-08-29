Finaliza agosto y se renueva la parrilla del streaming. Esta vez, le toca el turno a Universal+, la cadena que anuncia estrenos y nuevos episodios de series y programas que realmente prometen.

“APOLO BAJO FUEGO” (SERIE)

De la famosa franquicia cinematográfica “Has Fallen”, esta vez llega la serie “Apollo has fallen” (“Apolo bajo fuego”), en la que dos valerosos agentes de seguridad --el oficial de protección Vincent Taleb (Tewfik Jallab) y la agente del MI6 Zara Taylor (Ritu Arya)-- deben universe para evitar que una peligrosa amenaza acabe con toda Europa.

Un sospechoso accidente aéreo deviene en el secuestro de una científica a la que un grupo de terroristas le exigirán elaborar una substancia tan peligrosa que acabe con cientos de miles de personas en minutos.

Los agentes Taleb y Taylor irán descubriendo poco a poco una red de conspiraciones y enemigos ocultos que los harán desconfiar hasta de sus aliados.

La serie estrena el 15 de septiembre.

“SATURDAY NIGHT LIVE” (Programa de comedia)

El histórico programa de humor “Saturday Night Live” estrenará este 26 de septiembre su temporada número 52. Sktechs de humor político, cultural y mucho entretenimiento, se verán sábado a sábado primero en Universal Comedy (sin subtiítulos) y una semana después ya en Universal+ subtitulado.

El programa de humor fue creado en 1975 por Lorne Michaels y hoy cuenta en su elenco con grandes humoristas estadounidenses.

“MURDER IN A SMALL TOWN” (SERIE)

Cada miércoles tendrás un nuevo episodio de “Asesino en un pueblo pequeño”, la serie de intriga y suspenso protagonizada por Rossif Sutherland y Kristin Kreuk.

Un detective viaja de la gran ciudad a un pueblo pequeño con el objetivo de relajar tensiones, sin embargo, pronto una serie de crímenes le quitarán el sueño. En el camino, el amor también se abrirá paso, con una bibliotecaria que conoce a todos en el pequeño pueblo de Gibsons, Columbia Británica, Canadá.

La serie creada por Ian Weir está basada en la popular saga de novelas “Alberg and Cassandra Mysteries” escritas por la recordada autora canadiense L.R. Wright.

“BOSTON BLUE” (SERIE)

El primer spin off del éxito televisivo “Blue Bloods” culminará su primera temporada este 10 de septiembre. Creado por Brandon Sonnier y Brandon Margolis, la serie tiene como protagonista a Donnie Whalberg en el papel de Danny Reagan, quien esta vez se muda de la Gran Ciudad a Boston para seguir con su labor de búsqueda de la verdad.

Sobre el episodio final, te compartimos la sumilla oficial:

El final de la primera temporada, titulado “Patrol”, combina una investigación penitenciaria de alto riesgo con decisiones cruciales tanto en el ámbito personal como profesional, poniendo a prueba a todo el equipo. Mientras la carrera por la Fiscalía se acerca a su momento decisivo, las relaciones evolucionan, la presión aumenta y un acontecimiento inesperado desatará una serie de interrogantes que podrían cambiarlo todo.