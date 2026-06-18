El Día del Padre es una fecha especial, un momento en el que el corazón nos impulsa a buscar las palabras justas para demostrar cuánto valoramos a quien nos cuidó y nos vio crecer. Sin embargo, en un mundo donde vivimos a toda prisa, a menudo cambiamos el abrazo cercano por un mensaje de WhatsApp debido a la distancia o el trabajo. Aunque nuestra intención sea buena, enviar un texto por el celular puede ser complicado: como no podemos ver la cara ni escuchar el tono de voz de la otra persona, una frase mal elegida puede malinterpretarse y causar tristeza o enojo en lugar de alegría. Por eso, si quieres evitar confusiones y no meterte en problemas familiares, es fundamental aprender a elegir bien tus palabras, ya que un mensaje mal redactado puede generar molestias innecesarias en un día que debería ser de unión.

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¿QUÉ MENSAJES SON CONTROVERTIDOS Y PODRÍAN GENERAR CONFLICTOS?

Al faltar el lenguaje corporal y la entonación, ciertas frases suelen interpretarse como reproches o ataques directos, por lo que es preferible evitarlas:

“No todos los recuerdos son buenos, pero feliz día”.

“No eres el papá que soñé, pero eres el mío”.

“No siempre te entendí”.

“Gracias por estar, cuando estuviste”.

“No sé si eres feliz, pero feliz día”.

“No todos los padres se quedan”.

“Tal vez algún día podamos hablar de verdad”.

“Espero que hoy te sientas menos solo”.

“No eres el mejor, pero eres mi papá”.

“A veces fuiste más amigo que padre”.

“Feliz día, aunque solo sea por cumplir”.

“No sé si mereces celebración, pero feliz día”.

“No tengo palabras, pero feliz día”.

“Gracias por lo que intentaste”.

“No todos los padres son iguales”.

“A pesar de las diferencias, feliz día”.

“No siempre fuiste mi ejemplo”.

“Feliz día, aunque la distancia sea más que física”.

“No tengo mucho que decir hoy”.

“Espero poder decirte esto en persona algún día”.

“A veces siento que nos falta hablar”.

“No todos los padres son como tú”.

“Fuiste un buen padre cuando podías”.

“No siempre entendí tus decisiones”.

“Quizás no te dé las gracias suficiente”.

“Feliz día a los que realmente lo merecen”.

“No fue fácil, pero aquí estamos”.

“Gracias por lo que pudiste hacer”.

“Aunque no seas perfecto, te aprecio”.

“Espero que hoy recibas el cariño que buscas”.

“Eres como un padre para mí”.

“Feliz día, aunque no compartamos mucho”.

“No te olvides de pasar un buen día”.

“Feliz día a los padres que sí se lo merecen”.

“Espero que este año sí podamos vernos”.

“No eres perfecto, pero te quiero”.

“No todos tienen la suerte que yo tuve”.

“Aunque no hablamos mucho, feliz día”.

“Felicidades por ser un padre ausente presente”.

“No sé si celebrarlo, pero feliz día”.

“Feliz día, aunque no siempre estuvimos de acuerdo”.

“A veces fuiste duro, pero aprendí”.

“A pesar de todo, te aprecio”.

“Supongo que hoy es tu día”.

“Algún día entenderás mis decisiones”.

“Gracias por lo que hiciste, hasta donde pudiste”.

“Hoy es tu día, disfrútalo como puedas”.

“No tengo mucho que decir, feliz día”.

“Eres mi papá, eso no cambia”.

“Feliz día, aunque no seas de celebrar”.

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¿POR QUÉ UN MENSAJE PUEDE SONAR MAL AUNQUE PAREZCA NEUTRO?

La interpretación de cualquier saludo depende totalmente de la historia personal y la situación actual de cada familia. Frases que lucen inofensivas pueden abrir heridas del pasado o iniciar peleas si no hay cuidado. Es vital que el tono sea adecuado a la relación; ser demasiado formal se siente distante, mientras que sacar a relucir problemas antiguos solo crea más distanciamiento.

¿QUÉ PRECAUCIONES TÉCNICAS DEBEN TENERSE EN CUENTA EN WHATSAPP?

La prisa de la aplicación no justifica mensajes impulsivos. Recuerda que el uso de mayúsculas, el exceso de signos de exclamación o los emojis pueden cambiar el sentido de tu texto. Lo más seguro es enviar felicitaciones breves, naturales y afectuosas, evitando siempre la ambigüedad, según explica Infobae.