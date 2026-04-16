Los niños y adolescentes peruanos ya iniciaron un nuevo Año Escolar, y desde mediados de marzo 2026 se encuentran cursando estudios en colegios públicos y privados del país. Con respecto a este importante grupo poblacional e integrado también por estudiantes de educación secundaria, te revelamos ahora los nombres de aquellas ciudades o destinos que resultan más populares e ideales para realizar el tradicional viaje de promoción, estando el territorio nacional rodeado de bellos paisajes, y hasta zonas arqueológicas cuya infraestructura llama la atención incluso globalmente. Conoce a continuación los detalles al respecto, los paquetes turísticos más recomendados, y mucho más buscando que despidas el quinto año de la mejor forma.
El estudio de diversas materias a nivel escolar, llega a su fin cuando los alumnos de quinto año de secundaria de colegios públicos y privados, culminan dicha etapa, y empiezan a asumir nuevos retos, siendo el tradicional viaje de promoción el mismo que así lo celebra entre los meses de setiembre y octubre, o a inicios de diciembre con el verano en todo su esplendor.
Con respecto a las opciones más populares, y que mayormente terminan escogiendo los padres de familia de manera consensuada, te contamos que tanto Ica como Cusco se presentan como destinos cálidos e históricos donde los jóvenes salientes de lagos años académicos, pueden aprovechar de quizá el último instante grupal.
La Huacachina, por ejemplo, o Machu Picchu, terminan siempre ofreciendo ambientes ideales para la excursión, y un viaje de promoción que también tiene la chance de planificarse para dirigirse hacia las siguientes ciudades:
- Mirador de Yanahuara
- Cañón del Colca
- Centro Histórico (Plaza de Armas)
- Playas de Máncora, Vichayito, Zorritos y Huanchaco
Cabe resaltar, que para festejar el fin de etapa escolar mediante el tradicional viaje de promoción, los padres de familia pueden encontrar en la selva peruana a otra opción cuya popularidad trasciende a partir de llegada a San Martín como puerta cordial a la Amazonía.
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Fuente: MINCETUR