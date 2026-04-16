Los niños y adolescentes peruanos ya iniciaron un nuevo Año Escolar, y desde mediados de marzo 2026 se encuentran cursando estudios en colegios públicos y privados del país. Con respecto a este importante grupo poblacional e integrado también por estudiantes de educación secundaria, te revelamos ahora los nombres de aquellas ciudades o destinos que resultan más populares e ideales para realizar el tradicional viaje de promoción, estando el territorio nacional rodeado de bellos paisajes, y hasta zonas arqueológicas cuya infraestructura llama la atención incluso globalmente. Conoce a continuación los detalles al respecto, los paquetes turísticos más recomendados, y mucho más buscando que despidas el quinto año de la mejor forma.

LAS OPCIONES MÁS POPULARES PARA REALIZAR VIAJE DE PROMOCIÓN EN 2026

El estudio de diversas materias a nivel escolar, llega a su fin cuando los alumnos de quinto año de secundaria de colegios públicos y privados, culminan dicha etapa, y empiezan a asumir nuevos retos, siendo el tradicional viaje de promoción el mismo que así lo celebra entre los meses de setiembre y octubre, o a inicios de diciembre con el verano en todo su esplendor.

Con respecto a las opciones más populares, y que mayormente terminan escogiendo los padres de familia de manera consensuada, te contamos que tanto Ica como Cusco se presentan como destinos cálidos e históricos donde los jóvenes salientes de lagos años académicos, pueden aprovechar de quizá el último instante grupal.

La Huacachina, por ejemplo, o Machu Picchu, terminan siempre ofreciendo ambientes ideales para la excursión, y un viaje de promoción que también tiene la chance de planificarse para dirigirse hacia las siguientes ciudades:

AREQUIPA

- Mirador de Yanahuara

- Cañón del Colca

- Centro Histórico (Plaza de Armas)

NORTE PERUANO

- Playas de Máncora, Vichayito, Zorritos y Huanchaco

Cabe resaltar, que para festejar el fin de etapa escolar mediante el tradicional viaje de promoción, los padres de familia pueden encontrar en la selva peruana a otra opción cuya popularidad trasciende a partir de llegada a San Martín como puerta cordial a la Amazonía.

RECOMENDACIONES DEL MINCETUR PARA UN VIAJE DE PROMOCIÓN SEGURO

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Asegúrate que la agencia de viajes y turismo contratada especifique las condiciones del servicio exigiendo además comprobante de pago.

Si surge algún inconveniente al respecto, no dudes en llamar al servicio de atención al turista de IPERÚ marcando el (01) 574-8000, escribir un mensaje al WhatsApp 944492314, o dirigirte al correo electrónico iperu@promperu.gob.pe.

Fuente: MINCETUR