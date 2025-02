El último fin de semana, unas imágenes se viralizaron en las redes sociales luego de que un hombre fuera engullido por una ballena en el Estrecho de Magallanes, al sur de Chile. Lo que parecía ser un día de mucho relajo, se convirtió en una pesadilla para el joven de nacionalidad venezolana, quien pasó el susto de su vida junto a su padre cuando el cetáceo lo tragó y luego lo escupió. Ambos llegaron al mencionado país hace más de siete años con el objetivo de mejorar su calidad de vida, pero nunca imaginaron vivir una experiencia así con una ballena. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL SOBREVIVIENTE TRAS SER ANGULLIDO POR UNA BALLENA JOROBADA EN CHILE?

El último sábado 8 de febrero, Adrián Simancas junto a su padre navegaba en su kayak por el estrecho de Magallanes, en la comuna de Punta Arenas, Chile. Sin embargo, el momento de ocio fue interrumpido cuando una ballena jorobada golpeó la espalda del joven y lo levantó por el aire, quedando registrada por las imágenes del papá del hombre de 23 años. De acuerdo con el joven de nacionalidad venezolana para BBC Mundo, cuando cerró los ojos y los volvió a abrir tras el impactó se percató que estaba dentro del cuerpo del cetáceo, pero después de dos segundos lo elevó hasta la superficie del mar y lo escupió.

Adrián Simancas pasó el susto de su vida junto a su padre cuando una ballena lo tragó y luego lo escupió en Chile.

“Llevábamos como dos horas remando. Yo estaba un poco cansado, pero íbamos bastante bien. Teníamos el clima a favor, todo bajo control, hasta que en ese momento sentí que algo me golpea por detrás, se cierra sobre mí y me hunde. Alcancé a ver un color azul oscuro y un blanco. Sentí una textura babosa, que me alcanzó a rozar la cara. En ese momento, cerré los ojos esperando un impacto, pero sentí más bien como que me volteaba, que no que me chocaba y es en ese momento me quedé tumbado. Pero luego, cuando empiezo a sentir que me estoy elevando hacia la superficie, que fue cuando me escupió”, dijo el venezolano.

Por su parte, el padre de Adrián indicó que no entendía muy bien lo que estaba pasando en ese momento, ya que se estaba encargando de grabar las olas que empezaban a levantarse tras pasar la Bahía del Águila. Así, Dell Simancas se percató que su hijo salía del mar junto a una ballena, por lo que hicieron las maniobras de rescate a fin de que el animal se alejara. “Cuando me volteo, no veo a Adrián. Me preocupo por un segundo. Hasta que lo veo saliendo del mar hacia arriba. Después veo algo, un cuerpo, que interpreté enseguida que lo más probable era que fuese una ballena por su tamaño”, contó el anestesiólogo de 49 años.

Adrián Simancas pasó el susto de su vida junto a su padre cuando una ballena lo tragó y luego lo escupió en Chile.

Adrián Simancas, que es programador y músico, reveló que no sufrió heridas ni mucho menos lesiones, por lo que junto a su progenitor decidieron salir del mar sanos y salvos. “Esta experiencia me invitó a reflexionar qué pude haber hecho mejor hasta ese momento y de qué formas puedo aprovechar la experiencia y apreciarla también. No solamente ver cómo sacarle positivo a algo negativo, sino verlo en su totalidad como lo que es, que es una experiencia única, un encuentro con la fauna en una región en el fin del mundo”, detalló para BBC Mundo.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES SOCIALES TRAS EL VIDEO VIRAL?

Luego de que se hiciera viral un video donde un joven venezolano fuera engullido por una ballena en Chile mientras realizaba Kayak, las redes sociales no se hicieron esperar para comentar sobre este insólito momento. Los internautas se mostraron sorprendidos, pero felices de que no haya pasado nada malo al hombre de 23 años. “Que alegría saber que el joven Adrián se encuentra bien. Pudo haber sido una tragedia, pero por suerte Dios estuvo ahí para ayudarlo. Bendiciones querido Adrián para vos y tu familia”, “Que fuerte de verdad. Impresionante que quedara en video. Se ve muy buena onda el chico. Que bueno que está bien”, “Este si tiene historias para contarle a los nietos” y “Que bien que están bien, me parecen personas buenas, vivieron tremenda experiencia, para contarlo”, escribieron algunos usuarios.