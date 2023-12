El calendario festivo en Perú está compuesto por acontecimientos que anualmente representan las ocasiones perfectas para concientizar a la población, y además retribuir el trabajo diario con un merecido descanso. La lista de efemérides celebradas durante el 2023 se cerrará con broche de oro cuando llegue la Navidad del 25 de diciembre, pero algunos días antes, en este caso viernes 22 y sábado 23, podrían significar para millones de trabajadores, el goce de los últimos asuetos anuales. Con respecto al penúltimo fin de semana del año, te contamos si realmente ambos figuran constituidos como feriados o jornadas no laborables a nivel nacional.

¿EL VIERNES 22 Y SÁBADO 23 DE DICIEMBRE SON FERIADOS O DÍAS NO LABORABLES 2023 EN PERÚ?

La Navidad despierta un sinfín de emociones, pero todas mayormente ligadas a la ilusión, esperanza, y el deseo de poder terminar diciembre con un merecido descanso gracias a los feriados y días no laborables que figuran establecidos por ley, y que con motivo del tradicional 25 vienen generando dudas en los trabajadores por las fechas previas del viernes 22 y sábado 23.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 151 a partir del 28/12 de 2022, y con el objetivo de promover el desarrollo de la actividad turística como un medio para contribuir al crecimiento económico del Perú, el Gobierno decretó hasta 7 jornadas en las cuales los empleados del sector público al 100% y privado con ciertas condiciones, descansarían días adicionales a los que ya figuran en el calendario festivo.

Ante lo expuesto y basado en el documento legal, queda confirmado que ni el viernes 22 y sábado 23 de diciembre de 2023, están considerados como feriados vigentes o días no laborables, sin embargo por Navidad, los trabajadores de ambos sectores si contarán con un fin de semana largo, pero enmarcado por fechas distintas hasta luego del mismo 25.

¿CUÁNDO INICIA Y TERMINA EL ÚLTIMO PUENTE FESTIVO 2023 CON LA INCLUSIÓN DE UN FERIADO Y DÍA NO LABORABLE POR NAVIDAD?

Con el 2023 acabándose, también el listado de efemérides celebradas en Perú llegará a su fin oficialmente con motivo de la venidera Navidad que anualmente es festejada desde la Nochebuena hasta el 25 de diciembre.

Si trabajas tanto en el sector público como privado, debes tener en cuenta que salvo actividades internas previamente coordinadas, tu último feriado largo arranca este sábado 23, proseguirá con el 24, y terminará oficialmente con la conmemoración de la festividad cristiana 24 horas después.

Asimismo, resulta importante destacar que el martes 26 de diciembre será obligatoriamente compensable como día no laborable para aquellas personas que ejerzan funciones en municipalidades, gobiernos y organismos estatales, mientras que las empresas que no pertenecen al Estado, podrán acogerse al cumplimiento de esta fecha en particular, siempre y cuando haya acuerdo previo entre ambas partes, llámese jefe de turno y colaborador.

ASÍ QUEDÓ CONFORMADO EL CALENDARIO OFICIAL DE FERIADOS EN PERÚ PARA 2024

1- Año Nuevo

2 / 3- Jueves y Viernes Santo

4- Día del Trabajo

5- Batalla de Arica y Día de la Bandera

6- San Pedro y San Pablo

7- Día de la Fuerza Aérea del Perú

8 / 9- Fiestas Patrias

10- Batalla de Junín

11- Santa Rosa de Lima

12- Combate de Angamos

13- Día de Todos los Santos

14- Día de la Inmaculada Concepción

15- Batalla de Ayacucho

16- Navidad

POR QUÉ SE CELEBRARÁN 16 FERIADOS NACIONALES EN PERÚ DURANTE EL 2024

La relación de efemérides celebradas en Perú con días que constituyen descansos remunerados de carácter obligatorio, se amplió con miras al 2024 debido a promulgaciones legislativas que pretender reconocer y visibilizar hechos que forman parte de la historia del país tales como la Batalla de Arica, entre otros.

Ante lo expuesto, y gracias a información compartida por el diario oficial El Peruano, detallamos los motivos por los cuales se definió que ascienda de 12 a 16 por la promulgación de cada uno de los siguientes feriados nuevos recientemente incorporados al calendario de días festivos enmarcado en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713:

DÍA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ (23 de julio)

Por la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara como feriado a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones

BATALLA DE ARICA Y DÍA DE LA BANDERA (7 de junio)

Ley aprobada por insistencia para establecer que esta fecha sea declarada como feriado nacional, y publicada el 15 de junio en conmemoración de ambas efemérides patrióticas

BATALLA DE JUNÍN (6 de agosto)

El 7 de julio de 2022, el Congreso aprobó declarar feriado nacional al 6 de agosto en honor a este importante hecho que permitió consolidar la posterior independencia del Perú

BATALLA DE AYACUCHO (9 de diciembre)

Efemérides aprobada el 9 de diciembre de 2021 por el pleno del Congreso de la República para rememorar este significativo suceso patrio que formó parte de las guerras de independencia hispanoamericanas