Más de un millón de peruanos que residen fuera del territorio nacional participarán en las elecciones generales del próximo 12 de abril, en una jornada clave que también marcará el retorno del Congreso bicameral. Desde distintos continentes, miles de ciudadanos acudirán a sus consulados para ejercer su derecho al voto y decidir el rumbo político del país.

La distribución de estos electores revela dónde se concentra la mayor presencia peruana en el extranjero, qué países y ciudades agrupan más votantes y cuál es el perfil de quienes integran el padrón electoral. Descubre en qué lugares del mundo están los peruanos habilitados para votar y cómo se compone este importante bloque electoral.

¿CUÁNTOS PERUANOS VOTARÁN FUERA DEL PAÍS?

Para los comicios del 12 de abril, el Registro Electoral contabiliza 1 210 813 peruanos habilitados para sufragar en el extranjero. Todos ellos no solo participarán en la elección presidencial, sino que también emitirán su voto para escoger a dos diputados y un senador que representarán a los ciudadanos residentes fuera del país en el Parlamento Nacional. Esta participación refuerza el peso político del voto emitido desde el exterior.

¿EN QUÉ CONTINENTES SE CONCENTRAN LOS ELECTORES?

La mayor parte de los votantes peruanos fuera del país se encuentra en América, seguida por Europa. La distribución por continentes es la siguiente:

América: 757 109 electores.

Europa: 403 992 ciudadanos habilitados.

Asia: 41 419 votantes registrados.

Oceanía: 7 906 personas.

África: 387 electores.

Estos datos muestran que la presencia peruana con derecho a voto se concentra principalmente en el continente americano y en países europeos.

¿QUÉ PAÍSES AGRUPAN A MÁS VOTANTES PERUANOS?

Al revisar los padrones por país, se observa que algunos concentran un número significativamente mayor de electores:

En América, Estados Unidos encabeza la lista con 368 185 votantes, seguido por Argentina (145 893) y Chile (137 987). Canadá y Brasil completan los cinco primeros lugares.

En Europa, España destaca ampliamente con 219 544 ciudadanos habilitados, mientras que Francia, Alemania y Suiza presentan cifras menores.

En Asia, Japón reúne la mayoría de votantes peruanos con 37 660 personas.

En África y Oceanía, los registros son reducidos, siendo Australia el país con mayor número de electores en esta última región.

¿CUÁLES SON LAS CIUDADES CON MÁS ELECTORES HABILITADOS?

Las sedes consulares con mayor concentración de votantes se encuentran en grandes ciudades. Las principales son:

Buenos Aires

Santiago

Madrid

Barcelona

Milán

También destacan oficinas consulares en Paterson, Miami, Nueva York y Los Ángeles, que reúnen a decenas de miles de peruanos inscritos para votar, según informa la agencia Andina.

¿CÓMO ES EL PERFIL DE LOS ELECTORES EN EL EXTERIOR?

Del total de votantes registrados, 661 513 son mujeres y 549 300 hombres. El grupo etario más numeroso corresponde a personas entre 40 y 49 años, seguido por quienes tienen entre 50 y 59 años. Además, 785 328 ciudadanos votarán por primera vez para elegir al Congreso bicameral, lo que convierte a este proceso en un hito para los peruanos que residen fuera del país.

