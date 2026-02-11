¡Ya puedes consultar! Habilitan este LINK para saber si tu hijo obtuvo vacante en 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha la consulta de resultados de la matrícula digital 2026. Desde el 10 de febrero, miles de familias ya pueden verificar si sus hijos lograron una vacante para el año escolar que iniciará el próximo 16 de marzo.

La entidad detalló que la revisión del estado de la solicitud se realizará en fechas diferenciadas según la región, por lo que los padres y tutores deberán ingresar a la plataforma oficial para conocer el resultado. Descubre cómo consultar paso a paso, qué hacer si obtuviste vacante y cuáles son las próximas fechas clave del proceso.

¿CUÁL ES EL LINK PARA CONSULTAR SI OBTUVO VACANTE?

La verificación se realiza a través de la plataforma oficial del Minedu: matriculadigital.pe. Para acceder, el padre, madre o tutor que realizó la inscripción debe ingresar con sus datos registrados y revisar el estado de la solicitud.

En el sistema aparecerá uno de los siguientes mensajes:

“Vacante asignada”, lo que confirma que el estudiante consiguió un cupo en alguna de las instituciones seleccionadas.

“No alcanzó vacante”, lo que indica que no obtuvo plaza en esa opción elegida.

Cabe señalar que en Lima Metropolitana la consulta está disponible del 10 al 16 de febrero, mientras que en otras regiones se habilitó del 9 al 13 de febrero.

¿CÓMO SE DEFINE LA ASIGNACIÓN DE VACANTES?

El Minedu precisó que la adjudicación no se basa en el orden de inscripción. En su lugar, el sistema evalúa ciertos criterios prioritarios, entre ellos:

La existencia de hermanos matriculados en la misma institución.

La condición de discapacidad del postulante.

La cercanía del domicilio con el colegio elegido.

En total, el proceso recibió más de 331 mil solicitudes a nivel nacional.

¿QUÉ DEBEN HACER LAS FAMILIAS TRAS CONOCER EL RESULTADO?

Si el sistema confirma la vacante, el siguiente paso es completar la matrícula y recibir la ficha única junto con el reglamento interno del plantel. Posteriormente, entre el 17 de febrero y el 4 de marzo, las escuelas deberán registrar a los estudiantes admitidos en el sistema SIAGIE. Durante ese mismo periodo y hasta el 5 de marzo, los padres o tutores tendrán que presentar la documentación requerida para formalizar el ingreso.

En caso de no haber conseguido cupo, podrán participar en la etapa complementaria que comenzará el 23 de febrero, la cual también estará abierta para quienes no realizaron solicitud en la fase inicial, según informa el diario La República.

¿CUAL ES EL CRONOGRAMA DEL AÑO ESCOLAR 2026?

Gestión (Planificación previa) - Bloque 1: 2 al 13 de marzo

Primer periodo de clases - Bloque 2: 16 de marzo al 15 de mayo

Gestión (Evaluación intermedia) - Bloque 3: 18 al 22 de mayo

Segundo periodo de clases - Bloque 4: 25 de mayo al 24 de julio

Gestión (Vacaciones estudiantiles) - Bloque 5: 27 de julio al 7 de agosto

Tercer periodo de clases - Bloque 6: 10 de agosto al 9 de octubre

Gestión (Ajustes pedagógicos) - Bloque 7: 12 al 16 de octubre

Cuarto periodo de clases - Bloque 8: 19 de octubre al 18 de diciembre

Gestión (Cierre administrativo) - Bloque 9: 21 al 31 de diciembre

