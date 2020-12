Diciembre, y hay muchas razones por las cuales alguien puede sentirse mal en este último mes del año. La presión social en la época de fiestas navideñas, el no haber logrado ciertas metas, la lejanía o pérdida de algún ser querido, etc. Sin embargo, no todas las tristezas de fin de año son síntomas de un trastorno afectivo estacional. ¿Qué es esta enfermedad?, ¿Cuáles son los síntomas?, ¿Cómo tratarla? En esta nota resolvemos todas tus dudas.

El trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones. Por lo general, comienza a finales de otoño y principios del invierno y desaparece durante la primavera y el verano. Sin embargo, algunas personas tienen episodios de depresión que comienzan en la primavera o el verano, pero eso es mucho menos común.

Todavía se desconocen las causas exactas del trastorno. Los investigadores han encontrado que quienes la sufren pueden tener un desequilibrio de serotonina, un químico del cerebro que afecta su estado de ánimo. Sus cuerpos también producen demasiada melatonina, una hormona que regula el sueño, y no suficiente vitamina D, según recoge la web de MedlinePlus.gov.

Lo importantes, es no ignorar ese sentimiento que tienes todos los años, considerándolo un simple caso de “bajón estacional” con el que tienes que lidiar tú solo. Toma medidas para mantener tu ánimo y tu motivación estables durante todo el año.

¿Cuáles son los síntomas?

Los signos y síntomas del trastorno afectivo estacional pueden comprender:

Sentirse deprimido gran parte del día, casi todos los días

Perder el interés en actividades que alguna vez disfrutó

Tener poca energía

Tener dificultades para conciliar el sueño

Sufrir cambios en su peso o apetito

Sentirse perezoso o inquieto

Tener dificultad para concentrarse

Sentirse desesperanzado, inútil o tener sentimientos de culpa

Puede llegar a generar pensamientos suicidas

En este mes, entramos a una nueva estación del año, y como mencionamos anteriormente, en el verano también se presentan episodios de depresión, a lo cuál debemos estar muy atentos.

Los síntomas específicos del trastorno afectivo estacional que aparece en verano, a veces llamado “depresión de verano”, consisten en: Trastornos del sueño, falta de apetito, adelgazamiento, y nerviosismo o ansiedad.

¿Cuándo consultar al médico?

Es normal sentirse triste por algunos días. Pero si la tristeza dura días y nada te motiva a realizar actividades que normalmente disfrutas, es mejor consultar a un médico.

Esto es especialmente importante si tus patrones de sueño y apetito cambian, si recurres al alcohol para sentirte cómodo o relajado, o si te sientes desesperanzado o piensas suicidarte.

Recomendaciones

En estos casos, los psiquiatras recomiendan exponerte a la luz del sol, aunque sea poca: es mucho mejor que la luz de tu casa u oficina.

Asimismo, aconsejan crear una rutina de sueño, es decir, los pasos que tomas cada noche antes de irte a la cama y procura hacerlo siempre a la misma hora.

También te ayudará alimentarte sano, mantenerte en contacto con las personas que quieres y consultar con un especialista para que haga un adecuado diagnóstico y tratamiento.

