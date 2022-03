El mundo del deporte no es ajeno al ataque de Rusia a Ucrania. Por ese motivo, se han tomado algunas medidas contundentes para fijar una posición respecto al conflicto bélico. Esto ha sucedido, por ejemplo, con Aykut Demir, capitán del Erzurumspor de la Segunda división turca.

El jugador turco se hizo viral estos días por la imagen que dejó antes el partido ante el Ankaragucu, donde todos los protagonistas saltaron al campo con una camiseta de “no a la guerra”. Él fue el único que no formó parte de este reclamo.

Demir, quien nació en los Países Bajos pero jugó para la selección turca, resaltó que existe una doble moral y manifestó que la gente sufre a diario en Oriente Medio y que no es tan mediático como este conflicto actual entre Rusia y Ucrania.

“Miles de personas mueren cada día en Oriente Medio. También me siento mal. Comparto el dolor de la gente inocente”, señaló bastante consternado el futbolista en el conocido medio turco Fanatik.

“Aquellos que ignoran la persecución están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta vestir esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, agregó Demir, quien en los últimos días se volvió mucho más conocido a nivel mundial y no precisamente por sus acciones dentro de un campo de juego.

