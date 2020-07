Un grupo de hackers logró vulnerar el sistema de seguridad de Twitter y apropiarse de algunas cuentas de famosos y empresas reconocidas. El objetivo fue uno solo: estafar a los seguidores de estas cuentas con las criptomonedas, objetivo que lograron con éxito.

Entre las cuentas de Twitter hackeadas se encuentran las de Elon Musk, Bill Gates, Apple, Uber, Kanye West, Jeff Bezos, Joe Biden, Barack Obama, Michael Bloomberg, entre otros. Los hackers utilizaron estos usuarios para publicar mensajes en búsqueda de víctimas.

Los tweets indicaban que las personas que transfieran una cierta cantidad de Bitcoin podrían recibir un monto superior a cambio. Para ello, se valieron de una dirección Bitcoin para recibir los abonos, que superaron los US$ 100 mil.

¿Qué decía el mensaje?

Los hackers utilizaron distintos mensajes. Así, por ejemplo, en las cuentas de Elon Musk y Bill Gates se anunció que por una transferencia de US$ 1.000 devolverían US$ 2.000. Sin embargo, en la cuenta de Apple, Uber y Jeff Bezos no se especificaba un monto, pero sí que el dinero regresado sería el doble.

A pesar de la pronta reacción de los famosos y empresas hackeadas, no fueron pocas las personas que cayeron en la estafa. De hecho, la cuenta de Bitcoin señalada por los hackers seguía aumentando sus ingresos hasta hace pocas horas.

Teddy Schleifer, portavoz de Bill Gates, declaró que ese tweet no fue enviado por el fundador de Microsoft. Por el contrario, señaló que esto parecería ser un problema muy grande para Twitter, situación en la que vienen trabajando.

¿Cómo surgió el hackeo?

Por el momento Twitter no ha confirmado el origen de este suceso. Sin embargo, el usuario @UnderTheBreach ha compartido unas imágenes donde se mostraría que la responsabilidad de este ataque recaería sobre la red social.

Al parecer, la cuenta de algún empleado ha estado envuelta en este suceso. De hecho, una de las capturas compartidas demuestra que este ataque fue anticipado y planificado en un chat de Discord. Otra teoría señala que hubo un gran fallo de seguridad en la red social.

Pero eso no es todo. También se habría registrado un ataque a cuentan con menor número de seguidores. El portal The Hacker News ha anunciado que las cuentas de Gemini, Binance, Coinbase, Coindesk y KuCoin también fueron vulneradas. Todos estos usuarios están relacionadas al rubro de las criptomonedas.

¿Cuál fue la explicación de Twitter?

Respecto al ataque, Twitter señaló que están realizando una investigación para determinar su origen. “Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta a las cuentas en Twitter”, se leyó en el anuncio.

Tras este ataque, Twitter suspendió momentáneamente todas las cuentas verificadas, ya que corrían riesgo por el ataque. Así, los usuarios afectados no pudieron twittear ni restablecer su contraseña mientras se conocía mayores detalles del incidente.

