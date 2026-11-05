¿Un nuevo océano en la Tierra? El fenómeno que está separando a África en dos grandes bloques | Foto referencial: Magnific
¿Un nuevo océano en la Tierra? El fenómeno que está separando a África en dos grandes bloques | Foto referencial: Magnific
Por Redacción EC

África está experimentando una transformación que podría modificar su territorio y dar origen a un nuevo océano. En el Rift de Turkana, una depresión geológica entre Kenia y Etiopía, se ha detectado que la corteza terrestre se está debilitando y adelgazando. Un estudio publicado en Nature reveló que esta zona presenta un espesor menor del que se había reconocido, lo que representa una etapa importante en la separación de dos grandes placas tectónicas. Aunque el cambio ocurre lentamente, el hallazgo permite comprender cómo comienzan a dividirse los continentes y qué condiciones se necesitan para formar nuevas cuencas oceánicas. A continuación, te contamos qué ocurre bajo el territorio africano, cuáles son las causas de este fenómeno y cuánto podría tardar la aparición de un nuevo océano.

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