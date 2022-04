Esta semana “Un sueño posible”, el filme familiar que se estrenó en 2009, se encuentra entre lo más visto en Netflix, sumando así más de 8 millones de reproducciones y ubicándose en el quinto lugar del Top 10 de las películas favoritas de habla inglesa, además de llevar dos semanas en este ranking.

La familia y el fútbol americano eran dos cosas totalmente desconocidas para Michael, pero al final se terminaron convirtiendo en dos aspectos que cambiaron su vida para siempre. La historia basa en hechos reales que captó la atención de todos los televidentes.

“Un sueño posible” cuenta la historia de Michael Oher, un joven afroamericano sin hogar que es acogido por los Touhy, una rica familia dispuesta a darle todo su apoyo para que pueda triunfar tanto como jugador de fútbol americano como en su vida privada.

Además, el filme está basado en el libro The Blind Side: The Evolution of a Game, y es protagonizada por la talentosa y reconocida Sandra Bullock, y también por Quinton Aaron. Este film es dirigido y escrito por John Lee Hancock, quien aseveró que el núcleo central de la película es la relación que tienen Leigh Anne Tuohy y Michael Oher, y cómo evoluciona la familia.

“Tomar una decisión que cambie tu vida da miedo. Pero es aún más aterrador el arrepentimiento”.



The Blind Side (2009) pic.twitter.com/BpqEKZOrTi — cineblog (@cineblogof) April 10, 2022

En esta película Sandra Bullock recibió el Oscar a Mejor actriz por su interpretación de Leigh Anne Tuohy. Asimismo, se llevó un Globo de Oro a la mejor actriz dramática y el Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz.

MIRA AQUÍ: Entérate cuáles son los países a los que puedes viajar desde Perú usando solo tu DNI

Michael había tenido muy pocas opciones y casi ninguna posibilidad, pero la vida le cambió cuando se cruzó con la fuerza imparable encarnada por Leigh Anne Tuohy. ¡Encantadora historia real que podremos ver las veces que queramos en Netflix!