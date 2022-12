Una joven conquista miles de corazones en TikTok con su impresionante voz, que es capaz de imitar hasta a Mariah Carey. Hablamos de Noora H, una australiana que combina su carrera con un puesto de una agencia de viajes.

Aunque a diario comparte sus dotes de canto, imitando temas complicados de la historia de la música; al final se ha vuelto viral por su ingeniosa manera de entretener a los clientes de su lugar de labores.

Mientras que suele alcanzar el millón de reproducciones con sus vídeos de canto, esta vez ha logrado superar los 10 millones de reproducciones con su sencilla interpretación de “Made You Look” de Meghan Trainor.

Según recoge 20 minutos, esta canción es el tema más utilizado en TikTok ahora mismo y el vídeo de Noora H lo comprueba, demostrando que cualquier versión triunfa en la plataforma.

“Cantando a mis clientes para que no tengan que escuchar la mierda de música de espera”, explica en su vídeo.

Cientos de personas comentaron que desearían ser sus clientes para escucharla cantar durante más tiempo. Sin embargo, hubo algunos que aseguran que colgarían el teléfono.

A pesar de todo, Noora no se desanima y sigue subiendo distintas versiones de canciones. Tomamos como ejemplo esta versión de “Somewhere Only We Know” de Keane, que deja en claro que cualquiera que le cuelgue la llamada no tiene gusto musical.