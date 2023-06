Universitario logró el objetivo y seguirá compitiendo en la Copa Sudamericana. Los cremas vencieron 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y, de esta manera, jugarán los Play Off del torneo continental. Los dirigidos por Jorge Fossati sumaron 10 puntos en total en su paso por el Grupo G y se posicionaron segundos, detrás de Goiás de Brasil.

En un partido que se tornó sumamente difícil para los merengues desde el pitazo inicial, la ‘U’ supo reponerse y emparejó el trámite. El único tanto del encuentro lo marcó Piero Quispe a los 40 minutos de la primera etapa.

Universitario: ¿cuándo conocerá su rival en los Play Off de la Copa Sudamericana?

Universitario deberá esperar a que finalice la jornada de Copa Libertadores y Sudamericana de este jueves 29 de junio. ¿La razón? Las llaves de los Play Off no se decidirán en base a un sorteo, sino más bien a cómo quedaron posicionados los clubes de ambos torneos: segundos de cada grupo de la Sudamericana vs. terceros de cada grupo de la Copa Libertadores.

Play Off de la Copa Sudamericana: cuándo se juegan

Los encuentros de los Play Off de la Copa Sudamericana se jugarán del 11 al 20 de julio. Hay que tener en cuenta que en esta etapa, tal como estaba estipulado, se enfrentarán los clubes que quedaron terceros en sus respectivos grupos de Libertadores ante los segundos de cada zona de la Sudamericana.

Jorge Fossati: qué dijo sobre el encuentro ante Gimnasia

Jorge Fossati, técnico merengue, dio su opinión sobre el encuentro ante los argentinos. “No diría que nos vimos sorprendidos porque nada de lo que hizo Gimnasia, no estaba hablado y/o entrenado. Creo que los primeros cinco minutos, ellos tenían el control y en nosotros sentí en el vestuario ansiedad por jugar este partido. Lo vienes sintiendo en la semana previa, llegas, te encuentras con este ambiente maravilloso y los vi hasta apurados para entrar a la cancha”.

Asimismo, el estratega uruguayo agregó: “Por ahí va ese descontrol, corríamos para todo lado, pero sin orden, luego de los 5′, un par de jugadores nuestros empezaron a darle fútbol al equipo y con ellos se transmitía esa tranquilidad, corregimos bastante todos los temas defensivos de los minutos iniciales”.

