Como defensor central era sobrio. En su época de futbolista, Jorge Araujo no hablaba de más ni hacía ademanes, mandaba con la mirada. Saltaba como canguro para imponer condiciones por arriba y, por debajo, hacía la simple. En pocas palabras, transmitía serenidad, justo lo que necesitaba Universitario después de ser humillado 4-1 ante el clásico rival en su propia casa. El ‘Coco’ fue paz en medio de la tormenta.

Con la hinchada apretando por el resultado adverso ante los ‘íntimos’, con tres técnicos distintos en menos de cinco meses (Gregorio Pérez, Eduardo Adinolfi y Álvaro Gutiérrez) y con gran parte del periodismo criticando duramente al equipo crema, el jugador de la ‘U’ necesitaba volver a confiar. Y qué mejor que hacerlo en el ‘Coco’, un tipo de la casa. Sabe cómo recompensa el hincha cuando se saborea un nuevo título nacional, como en el famoso tricampeonato del que fue parte, pero también como exigen detrás del alambrado cada fin de semana cuando las cosas no andan. Llevó el curso de manejo de crisis con dos técnicos que lo dirigieron y eran expertos en la materia: Roberto Chale y Ricardo Gareca. El primero, descomprimía el ambiente cargado con su amena forma de manejar el grupo, el argentino contagiaba con la entereza de monje que lo caracteriza. Pero, hasta el momento, ¿cuáles son sus grandes méritos y deudas pendientes?

Mejores números en defensa

La ‘U’ todavía no es de fiar en el fondo, pero vaya que hay una notable mejora desde su llegada. En sus tres partidos como entrenador del conjunto estudiantil, los merengues solo han recibido dos tantos. Antes que se ponga el buzo, ese mismo equipo, en los últimos 270 minutos, tuvo que sacarla seis veces de su propio arco.





Iván Santillán recuperó el titularato de la mano de Jorge Araujo. (Foto: Universitario)





¿Pero qué cambios considerables hizo atrás? Le dio la confianza y el titularato a un Iván Santillán que recibía solo migajas de minutos por parte de Gutiérrez, y retrocedió a Ángel Cayetano como defensor central, posición en la que destacó en la liga uruguaya. Sentó a Federico Alonso de paupérrimo rendimiento y, por último, le renovó el crédito a un Nelinho Quina y Aldo Corzo que ya jugaban de titulares más por el currículum que por merecimiento.





Se repite los mismos nombres en defensa

No hay que ser un erudito para saber que, cuando un mismo equipo juega seguido, sobre todo si se gana, se le facilita la vida al futbolista: se crean automatismos y, lo más importante, el jugador conoce mejor al compañero: ya sabe cómo le gusta que le den balón y en qué flaquea. Esto es lo que ha pasado con la ‘U’ en la zona defensiva. Los siete del fondo salen de memoria: Carvallo; Corzo, Cayetano, Quina, Santillán; Murrugarra y Barco. Antes de la llegada del ‘Coco’, adivinar quiénes serían titulares del medio hacia atrás era un juego de azar.





Ángel Cayetano ahora juega como zaguero central en el equipo crema. (Foto: Universitario)





Los resultados lo respaldan

Suena a cliché, pero es una ley casi dogmática en el deporte rey: los resultados mandan. Y, para felicidad de los hinchas cremas, estos han respaldado el trabajo de Araujo. Ganó siete de nueve puntos posibles y ante rivales y en contextos nada favorables. Luego de ser goleado ante Alianza, igualó ante un Boys que se plantó en Ate y ya daba muestras de su recuperación; sin jugar del todo bien, venció a Atlético Grau en el calor infernal de Piura y superó en un partido dificilísimo a nada menos que Alianza Atlético, que llegaba como flamante puntero absoluto del torneo.

Recuperó la cabeza

La ‘U’ deambulaba sin norte después de perder el clásico. Días después de aquella fatídica jornada, para maximizar el malestar en la interna, la barra visitó a los jugadores y no precisamente para darles un agasajo y conversar amenamente. Después de aquel mazazo ni el hincha más optimista hubiera apostado que, a estas alturas del torneo, el equipo se iba a encontrar peleando por el primer lugar. Levantarse anímicamente después de ser goleado ante el rival de toda la vida no es cosa fácil. Ahora sabemos que la derrota ante Alianza solo dejó a la crema grogui, no fue el nocaut definitivo.





Araujo emocionado después de vencer a Atlético Grau en Piura sobre los minutos finales. (Foto: Universitario)





Las deudas pendientes





Convertir a Piero Quispe en figura de cada fin de semana

En el presente, Piero Quispe transita por esa famosa delgada línea: entre ser esa eterna promesa, o brillar como la joya que ha demostrado que puede ser durante sus varios pasajes con la camiseta de Universitario. Sin embargo, su nivel ascendente se estancó en los últimos tres duelos. Tiene chispazos de buen fútbol, cero goles y ninguna asistencia. Consolidarlo será todo un desafío para Araujo. El primer paso para lograrlo fue colocarlo de enganche, la posición ideal para aprovechar su gambeta y cambio de ritmo.

Una idea de juego

Por ahora, es complicado asegurar que la ‘U’ tiene una determinada manera de jugar. Es difícil leerlo bajo la lupa de la táctica y la estrategia. Tiene extremos rápidos como Andy Polo y Alberto Quintero, pero el equipo explota muy poco las bandas y no tiene amplitud en ataque. El pelotazo largo para Alex Valera sigue siendo una constante y todavía no hay sociedades visibles en ningún sector del campo. Los resultados están por encima de todo en el fútbol, sí, pero el hincha dormiría más tranquilo sabiendo que su equipo, más allá de que funcione o no, intenta jugar a algo.





Los cremas se mantienen invictos con Araujo como técnico. (Foto: Universitario)





Recuperar a Alberto Quintero

La última vez que Quintero jugó con un nivel de siete puntos para arriba fue en 2021 frente a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. Es decir, hace casi un año. Sus goles y la velocidad que hacía gala en el mano a mano solo es un recuerdo nostálgico para el hincha. Las estadísticas lo sentencian: apenas una conquista en 731 minutos jugados en esta temporada de la Liga 1. Si en su primera temporada marcó trece dianas, en los últimos cuatro años llegó solamente a doce. Recuperar la mejor versión del panameño y que muestre regularidad será una tarea dificilísima. Ninguno de los antecesores de Jorge Araujo lo pudo lograr.

Quedan 15 puntos en juego y veremos qué es lo más cerca que puede quedar el Universitario de Araujo de ganar el Apertura. Cuenta con poca experiencia pero los buenos resultados le han dado el beneficio de la duda. Por ahora, con el perfil bajo que lo caracteriza, se ganó en la cancha lo que desea todo técnico de fútbol: más tiempo para trabajar e implementar sus ideas.