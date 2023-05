Son pocos los jugadores que son capaces de permanecer en la memoria del hincha para siempre. Este, sin duda, es el caso de Germán Denis, quien oficializó su retiro de las canchas de fútbol el miércoles 10 de mayo. Y, apenas se confirmó esta noticia, los hinchas de Universitario le manifestaron todo su cariño y aprecio por redes sociales. El ‘Tanque’, actualmente con 41 de edad, tuvo un paso corto pero destacado en el cuadro crema durante las temporadas 2018 y 2019.

Germán Denis: cuál fue el mensaje que envió a los hinchas de Universitario

Si bien Denis llegó a Perú ya siendo un jugador veterano, esto no fue impedimento para que el atacante mostrara varias de sus virtudes futbolísticas, las mismas que lo hicieron brillar en el fútbol italiano con las camisetas del Napoli y del Atalanta.

La presencia de Denis fue determinante para que los cremas no tuvieran que pelear por no descender en la última jornada de aquel torneo. Si bien fue un temor constante el no bajar a Segunda División en aquel momento, debido a lo complicado que estaba el cuadro merengue en ese entonces, gracias a los goles del exIndependiente de Avellaneda y al buen rendimiento futbolístico del resto del equipo, la ‘U’ terminó quedando a un punto de clasificar a la Copa Sudamericana.

Tras estar casi un año defendiendo los colores cremas, y marcar 16 goles en 32 partidos, además de tener actuaciones destacadas, Denis decidió partir y aceptar la propuesta del Urbs Reggina 1914.

El cariño es recíproco por parte de Denis hacia la hinchada de Universitario, y así lo dejó en claro en las redes sociales. Luego de una publicación hecha por Embajadur Crema, entidad dedicada a reunir fondos para ayudar a pagar las deudas del club crema, para homenajear al delantero, este último decidió responder. “Gracias, cremas. Los mejores recuerdos siempre. Y dale U”, comentó Denis.

Germán Denis: cuáles fueron sus mejores goles en su paso por Universitario

Universitario vs. Mannucci





Universitario vs. Huancayo





Universitario vs. Cristal