Universitario jugará un encuentro fundamental este jueves por la Copa Sudamericana. En un duelo que puede decidir su suerte en el Grupo G del torneo continental, los cremas visitarán a Independiente Santa Fe en el emblemático estadio Nemesio Camacho El Campín. Hay mucha expectativa por parte de los hinchas merengues con ver a su equipo tener una buena actuación en Colombia.

Universitario: qué resultados necesitan los cremas para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana

Si la ‘U’ quiere asegurar el primer lugar, deberá ganar sus dos próximos partidos y esperar que Goiás no sume seis unidades. En caso busque asegurar el segundo lugar para jugar los mencionados play off, necesita ganar su duelo de este jueves ante Independiente Santa Fe en Colombia.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Grupo G?

(Foto: captura)





Universitario: cuándo vuelve a jugar por la Liga 1

La ‘U’ jugará este domingo 11 de junio por la Liga 1. Los cremas visitarán a Sport Huancayo en Huancayo con la consigna de ganar tres puntos que le permitan seguir sumando unidades en la tabla acumulada, pues al final del año puede ser de utilidad para sus intereses. El encuentro se disputará desde las 6 p.m.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la inminente llegada de Edison Flores?

Jorge Fossati, técnico del conjunto crema, se refirió a la inminente llegada Edison Flores como refuerzo de cara al Torneo Clausura. “Sé que hay reuniones, que hubo acercamientos reales, pero aún yo no tengo ratificado lo de Edison Flores. En Perú recién descubrí quién es Flores y me parece una tontería de mi parte no haberlio conocido antes. Más allá de ello, yo dejo que los dirigentes hagan lo que tienen que hacer, no meto en ese terreno”.

Universitario vs. Independiente Santa Fe: horarios

México: 8.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Perú: 9: 00 p.m.

Universitario vs. Independiente Santa Fe: canales para ver el partido

El partido entre peruanos y colombianos será transmitido por las señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Además, podrá ser visto por la plataforma de streaming DirecTV Go. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

Posible once de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanillas; Rodrigo Ureña, Horario Calcaterra, Martín Pérez Guedes; Andy Polo, Alex Valera y Emanuel Herrera.

Como es costumbre muchos peruanos ya se encuentran revisando el calendario de feriados del 2023 y aprovechar estos días de descanso en realizar algún viaje familiar o de amigos.