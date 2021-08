En un clásico más que entretenido, Alianza Lima venció 2-1 a Universitario el último miércoles. Dicha victoria provocó que el cuadro blanquiazul se mantenga líder de la Fase 2 de la Liga 1 , mientras que los cremas ingresaron en crisis, más aún después de la destitución del técnico Ángel Comizzo .

Roberto Martínez, asesor deportivo de Universitario, oficializó que Juan Pajuelo y Gregorio Bernales tomarán la dirección técnica de club merengue tras el despido del entrenador argentino.

“El equipo va a seguir entrenando con Juan Pajuelo como técnico interino junto a Gregorio Bernales. En la semana ya tendremos alguna novedad concretada. Solo queda ganar tiempo para el partido que viene con Boys y empezar una buena etapa”, señaló el exfutbolista.

Asimismo, Martínez dijo lo siguiente sobre la salida del ‘Indio’:”El domingo habíamos conversado con él. En este momento complicado, queda agradecerle porque dejó todo. Me queda decir que lamentamos que las cosas no se hayan dado. El domingo nos reunimos y se le comunicó. Él prefirió no decirles a los jugadores hasta este partido. En lo profesional y personal, no hay reproche con Ángel”.

El próximo duelo de Universitario será, este domingo 22 de agosto, ante Sport Boys del Callao. Ya lejos de los primeros lugares del torneo, los estudiantiles buscarán seguir sumando puntos para luchar por un cupo a un torneo internacional.

