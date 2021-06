En una nueva jornada de la Copa América , Uruguay y Paraguay protagonizarán este lunes un duelo de alto voltaje. Ambas selecciones vienen siendo protagonistas del torneo, por lo que se espera un choque entretenido. A continuación, para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro, te contamos todo lo que debes saber.

¿Dónde ver el Uruguay vs. Paraguay?

Sigue aquí la transmisión y narración en directo del encuentro por la última fecha del Grupo A de la Copa América 2021, por las señales de DirecTV, VTV y Tigo Sports, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). Mira las principales incidencias por el MINUTO A MINUTO de El Comercio.

Uruguay vs. Paraguay: horarios del partido y canales

México - 7:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 8:00 p.m. - DirecTV Sports y Tigo Sports

Venezuela - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 9:00 p.m. - DirecTV Sports y TyC Sports

Uruguay - 9:00 p.m. - DirecTV Sports y TeleDoce

Brasil - 9:00 p.m. - Fox Sports 1

España - 2:00 a.m. (martes 29 de junio)

Uruguay vs. Paraguay: probables alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera, Nahitan Nández, José María Giménez, DIego Godín, Matías Viña, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Óscar Washington Tabárez.

Paraguay: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez, Alejandro Romero Gamarra, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena, Santiago Arzamendia, Miguel Almirón y Gabriel Ávalos. DT: Eduardo Berizzo.

