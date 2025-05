La suerte o el azar representan esa causa que millones de personas buscan obtener a través de juegos de lotería cuyos premios superan expectativas. Al respecto, hoy vamos a contarte lo que sucedió con afortunada mujer ganadora de 83 millones de dólares, según lo revelaría boleto, y la insólita razón por la cual Lotto Texas no cumple con el respectivo pago, siendo el gobernador de esta ciudad estadounidense quien hasta ha decidido tomar cartas en el polémico asunto.

Hoy la noticia llamativa proviene desde América del Norte, y aquella localidad de Montgomery donde vive Jane Doe, la ciudadana local cuya demanda presentada el 19 de mayo expone presunto caso de incumplimiento por parte de la Comisión de dicha lotería.

Según lo da a conocer de manera detallada NBC News, la noche del 17 de febrero de 2025, dicha mujer utilizó el servicio de mensajería Jackpocket para adquirir boleto que participó en el denominado juego “Lotto Texas”.

Tras sorteo realizado, ella pudo constatar que los números ganadores figuraban en billete comprado, y premio mayor ascendente a los $83.5 millones le correspondía para ser cobrado sin ningún inconveniente.

Una vez verificado, el inconveniente surge porque la Comisión de Lotería de Texas no reconoce dicho pago aduciendo que tienen prohibido los servicios de mensajería de billetes no regulados, en este caso Jackpocket donde se terminó llevando a cabo la adquisición de presunto boleto ganador.

Demanda contra la Lotería de Texas causa revuelo mientras mujer todavía reclama premio ascendente a los $83 millones. (Fuente: AP)

“Este servicio de terceros permite a los tejanos comprar billetes de lotería en línea a minoristas autorizados en nombre de los clientes”, refiere NBC News brindando información sobre lo ocurrido, mientras Jane Doe revela que el ticket premiado pudo obtenerse en Winners Corner, una tienda con licencia en Austin.

La insólita razón ha generado repercusión sin duda, y motivado hasta la intervención del propio gobernador de Texas llamado Greg Abbott, quien mediante comunicado de prensa publicado el 24 de febrero de 2025, le ordena a los Rangers (cuerpo especial de agentes) la exhaustiva investigación de dicho incidente, e identificación de “cualquier posible irregularidad” buscando evidenciar justicia y transparencia para todos los tejanos.

Al respecto, puntualiza que los ciudadanos locales “deben poder confiar en el sistema de lotería de nuestro estado y saber que la lotería se lleva a cabo con integridad y legalidad”, siendo este caso en particular aquel que no figura con veredicto aún habiéndose expuesto la demanda donde califican a la negativa a pagar más de 80 millones de dólares, como una prohibición retroactiva tras establecerse que la Comisión “no está autorizada a cambiar las reglas después del sorteo”.