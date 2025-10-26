Los años al servicio de una empresa privada a nivel mundial, terminan repercutiendo mayormente en la jubilación recibida como derecho y beneficio mensual luego de cumplir cierta edad. En ese sentido, los pagos realizados por parte del Social Security Administration (SSA) como entidad de gobierno estadounidense, hoy llaman la atención dirigidos a millones de adultos mayores que ya pueden revisar los detalles entorno a un calendario cuyas fechas determinan otorgamiento puntual de pensiones, entre otros beneficios, a partir de enero 2026.

¿CUÁNDO SE LE PAGARÁ PENSIONES A JUBILADOS ESTADOUNIDENSES, SEGÚN CALENDARIO 2026?

Oficialmente, hoy son 75 millones los adultos mayores que en Estados Unidos, terminan cobrando pensión mensualmente, y esto gracias a la habilitación de pagos a cargo de un SSA cuyo calendario con miras al 2026, ha sido oficializado.

Junto a los anuncios entorno a aumento de beneficio económico que incluye también al “Seguro para Envejecientes, Sobrevivientes y por Incapacidad (OASDI, siglas en inglés) y los pagos de Seguridad de Ingreso Suplementario”, hoy los jubilados de dicho país que preside Donald Trump, ya pueden revisar el listado de fechas que conforman esquema habitual, y tomando en consideración el año 2025, no evidencian cambios ni variaciones.

A propósito de la calendarización de los pagos dirigidos a más de 70 millones de ciudadanos estadounidenses, te detallamos el rango de los siguientes días que hacia el venidero año, figuran determinados para dividir el otorgamiento de dinero, y así buscar mantener el mismo orden:

Jubilados que cumplen años entre el día 1 y el 10, reciben pago de pensión el segundo miércoles del mes .

. Jubilados que cumplen años entre el día 11 y el 20, reciben pago de pensión el tercer miércoles del mes .

. Jubilados que cumplen años entre el día 21 y el 31, reciben pago de pensión el cuarto miércoles del mes .

. Jubilados del Seguro Social nacidos antes de mayo de 1997 o si reciben beneficios del SSI también, reciben pago de pensión el día 3 de mes, y SSI el día 1.

Cabe resaltar, y recordar tal y como lo destacamos líneas arriba, que además del calendario de pagos oficializado para el 2026, el SSA confirma aumento de un 2.8% en los beneficios por jubilación, incrementándose así “alrededor de $56 por mes a partir de enero”.

ESTOS REQUISITOS DEBES CUMPLIR PARA OBTENER BENEFICIOS QUE OTORGA EL SSA SI ERES CÓNYUGE DE JUBILADO

Hoy el cobro de ciertos montos, termina beneficiando a los adultos mayores nacidos o radicados sobre dicho territorio norteamericano, y esto gracias a regulación que así lo determina a fin de también favorecer a sus esposos, pero solamente si resultan elegibles considerando tanto edad como créditos acumulados.

De esta forma, pasamos a compartirte los requisitos que debes cumplir para beneficiarte con el acceso a los privilegios otorgados por parte del SSA estadounidense, si eres cónyuge de ciudadano o residente debidamente afiliado a sistema:

Tienes que haber trabajado al menos 10 años y acumulado un total de 40 créditos .

. Tienes que estar legalmente casado con el beneficiario durante al menos un año antes de realizar solicitud (Si tienen un hijo en común, no resultará necesario cumplir con este requisito).

Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, también gozan del derecho a cobrar pensión de jubilación, según lo precisa el SSA. (Fuente: iStock) / bernardbodo

- DIVORCIADO

Bajo esta condición, también puedes acceder al Seguro Social de Estados Unidos, pero solamente demostrando haber estado casado con el beneficiario un mínimo de 10 años, no comprometido bajo matrimonio actualmente, y tener al menos 62 años.

Con respecto al SSA, hoy te contamos que todo adulto mayor nacido o radicado en Estados Unidos, “debe obtener al menos 40 créditos del Seguro Social para tener derecho a los beneficios” ofrecidos por parte de Gobierno, y que terminan acumulándose cuando trabajas y pagas impuestos mediante precisamente tu empleo.

“Usamos el número de créditos que ha acumulado para determinar si tiene derecho a los beneficios por jubilación o incapacidad, Medicare y el derecho de su familia a los beneficios de sobrevivientes”, alcanza a leerse también entorno a una pensión que puedes solicitar como jubilado cuando tengas entre 62 y 70 años.

Resulta importante destacar además según lo precisa el SSA, que tu “pago será más alto cuanto más tiempo esperes para presentar la solicitud”, es decir, la obtención de beneficios pasarían a incrementarse basándose en salario total e ingresos del trabajo por cuenta propia generados anualmente.