Diariamente, el correr de las manecillas nos apremia y sin dudas repercute en esa cotidianeidad que logra ser alterada cada año, y hasta dos veces, sobre suelo norteamericano donde se establece el denominado horario de verano. Hoy Estados Unidos es uno de los países que a nivel global llama la atención por hacer que sus ciudadanos adelanten y retrasen reloj, según corresponda, y lo termina determinando ley congresal mediante la cual se dispone dicha variación desde este domingo 2 de noviembre.

ESTAS SON LAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS DONDE SE ATRASARÁN O ADELANTARÁN LOS RELOJES DESDE EL 2 DE NOVIEMBRE 2025

La ley que avala el segundo cambio de horario en particular dentro del territorio de Estados Unidos, expresa que los principales motivos de la conversión anual establecida, radica básicamente en la necesidad de ahorrar energía, y aminorar el consumo de electricidad en electrodomésticos y bombillas de luz, por ejemplo, durante la época invernal que dura más de 6 meses.

Con respecto al inicio del horario de invierno sobre país norteamericano, toma en cuenta que si vives o radicas en ciudades adheridas como Illinois, desde el domingo 2 de noviembre tienes que estar pendiente a la regulación de tus dispositivos móviles, y a partir de las 2 a.m., es decir que cuando las manecillas del reloj marquen esa hora de la madrugada, deberás efectuar ajuste hasta las 3 de la mañana.

Estados Unidos es uno de los países del mundo donde los relojes deben adaptarse al cambio de horario hasta dos veces por año, siendo el inicio del invierno aquella estación que estandariza las manecillas oficialmente. (Fuente: iStock) / Delmaine Donson

Ya si nos referimos a las excepciones vinculadas al cumplimiento de dicha variación establecida hasta el 9 de marzo de 2026, resaltamos que son mínimas, y solo algunos de los gobiernos estadounidenses no terminan observándolo por figurar reglamentado bajo sus propias normas de huso.

Con respecto a las observaciones determinadas por cada ciudad del país que gobierna Donald Trump, resulta importante señalar que la ejecución referente al horario de invierno se llevará a cabo en las siguientes áreas:

Zona Este (Atlanta, Baltimore, Charlotte, Filadelfia, Washington D. C., Nueva York, Boston, entre otros)

Zona Central (Dakota del Norte, Nebraska , Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota)

Zona de Montaña (Arizona, Colorado e Idaho, Pacífico y hasta Alaska)

Resulta importante traer a colación y recordar, que en marzo de 2022, Marco Rubio, senador cubanoamericano de la ciudad de Florida, tuvo la iniciativa de presentar un proyecto legislativo ideado para implementar dicho huso que pueda aplicarse permanentemente como cronómetro estandarizado, sin embargo a la fecha el gobierno de turno hoy a cargo de Donald Trump, no estampa firma sobre la comentada Ley de Protección de la Luz Solar.

ESTAS SON LAS CIUDADES Y PAÍSES NO INCORPORADOS A ESTADOS UNIDOS DONDE NO SE CAMBIA HORARIO POR INVIERNO

Puerto Rico

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Islas Vírgenes de Estados Unidos

Guam

Arizona

Hawái

Alaska

¿QUÉ PUEDE PASARME POR EL CAMBIO DE HORARIO EN ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES, SEGÚN ESPECIALISTAS?

Resulta clave vivir en completa armonía tratando de evitar desajustes que con respecto al cambio de horario, hoy repercuten negativamente en la salud de la mayoría de ciudadanos de Estados Unidos, entre otros países, tal y como lo precisan diversos especialistas.

Según lo refiere, por ejemplo, la American Heart Association, el adelantamiento de 1 hora en relojes y dispositivos móviles, puede terminar generando ataques al corazón y hasta derrames cerebrales en días posteriores a la modificación puntual, mientras desde la Universidad de Chile precisan que trastornos como la somnolencia o el insomnio son algunos de los otros efectos asociados con respecto a ello.

Asimismo, el Dr. Charles Czeisler, profesor de medicina del sueño en Harvard, indica acerca del cambio de horario de manera generalizada, que puede también “causar estragos en el bienestar mental y físico de las personas a corto plazo”, e incluso alterar nuestros ritmos circadianos, y “los ciclos naturales de 24 horas del cuerpo que regulan funciones clave como el apetito, el estado de ánimo y el sueño”.