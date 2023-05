¿Te imaginas que te paguen por tan solo ver una maratón de tu película favorita? Esta es una promoción que viene ofreciendo un sitio web financiero para los amantes de Rápidos y Furiosos. El reto es ver las 9 películas realizadas hasta el momento, la recompensa son 1.000 dólares. ¿Cómo se puede participar? En esta nota te contamos todos los detalles que debes conocer en torno a esta noticia.

QUÉ ES RÁPIDO Y FURIOSOS

Rápidos y Furiosos (en inglés “Fast and Furious”) es una popular franquicia de películas de acción centradas en carreras de autos, robos y persecuciones. La serie comenzó en 2001 con el lanzamiento de la primera película “The Fast and the Furious” y ha continuado con ocho secuelas adicionales, así como varios cortometrajes y spin-offs.

La trama de la serie se centra en la vida de un grupo de personajes que se dedican a la cultura de las carreras de autos ilegales en las calles de Los Ángeles y otras ciudades. Con el tiempo, la trama ha evolucionado y ha incluido robos de autos, atracos a bancos y operaciones encubiertas. Los personajes principales de la serie incluyen a Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel, y Brian O’Conner, interpretado por Paul Walker, quienes se convierten en amigos cercanos y aliados en el transcurso de la serie.

Las películas de Rápidos y Furiosos son conocidas por sus impresionantes escenas de acción, que incluyen carreras de autos emocionantes, persecuciones de alta velocidad, acrobacias y explosiones. La franquicia también ha sido conocida por presentar autos y motocicletas personalizadas y de alta gama, que se han convertido en un aspecto icónico de la serie.

Además de la acción y las escenas de carreras, la serie también se ha centrado en temas de familia, lealtad y camaradería. La relación entre los personajes principales ha sido un aspecto importante de la serie, y ha llevado a algunas de las escenas más emotivas y conmovedoras de las películas.

La serie ha sido muy exitosa en taquilla, y ha recaudado miles de millones de dólares en todo el mundo. Además de su éxito en la pantalla grande, la franquicia también ha dado lugar a una gran cantidad de mercancías, incluyendo videojuegos, juguetes, ropa y accesorios de automóviles.

LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE FINANCE BUZZ

Finance Buzz es un sitio web que se centra en proporcionar información financiera y consejos para ayudar a las personas a mejorar su situación financiera y tomar decisiones informadas sobre el manejo de su dinero. Ofrece contenido y herramientas útiles para ayudar a los usuarios a ahorrar dinero, reducir su deuda y mejorar su puntaje crediticio.

El sitio web de Finance Buzz tiene varias secciones, que incluyen noticias financieras, guías y consejos, revisiones de productos financieros, tarjetas de crédito y ofertas especiales. Los usuarios pueden encontrar artículos sobre una amplia variedad de temas financieros, como inversiones, presupuesto, ahorros, seguros, bienes raíces, impuestos y más.

Además, Finance Buzz ofrece una serie de herramientas y recursos útiles, como calculadoras de presupuesto, herramientas de ahorro, verificadores de puntaje crediticio y más. Los usuarios pueden acceder a estos recursos gratuitamente en el sitio web.

Finance Buzz se esfuerza por proporcionar información precisa y confiable a sus usuarios y trabaja con un equipo de expertos financieros y editores para garantizar que todo el contenido publicado sea preciso y actualizado. También se enorgullece de ofrecer una experiencia de usuario fácil y agradable para ayudar a los usuarios a tomar decisiones financieras informadas.

Además, el sitio web también ofrece una serie de promociones y ofertas especiales para sus usuarios, incluidos descuentos en productos financieros y otras ofertas exclusivas.

CÓMO GANAR MIL DÓLARES SOLO POR VER LAS 9 PELÍCULAS DE RÁPIDOS Y FURIOSOS

El portal financiero Finance Buzz viene ofreciendo un trabajo solo para valientes: Ver todas las películas de Rápidos y Furiosos. Y es que, si bien la tarea parece sencilla, las letras pequeñas del acuerdo no lo son.

Finance Buzz busca a alguien que vea todos los capítulos de la película Rápidos y Furiosos, y que logre identificar todos los daños causados por los accidentes, su alcance y qué automóviles están involucrados.

Así mismo, el portal exige saber si la cantidad de autos destruidos en las películas aumentó o disminuyó a lo largo de las películas.

Y es que quizás para algunos puede ser una broma, no lo es. Ya que el objetivo de este trabajo es que Finance Buzz pueda conocer el impacto en los seguros de la conducción imprudente representada en las películas.

Para poder participar tan solo tienes que demostrar que eres capaz de ver, en streaming o en DVD, todos los capítulos de la saga hasta el 19 de mayo y poder así ir al cine a ver la última “Fast X”.

Para ganar mil dólares viendo todas las películas de Rápidos y Furiosos tan solo tienes que ingresar a este sitio web: https://financebuzz.com/fast-furious-binge-watch.