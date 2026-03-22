Por Redacción EC

Los últimos días de Jesús de Nazaret en la Tierra representan una de las etapas que marcaron su entrada triunfal a Jerusalén, siendo también la última cena que compartió junto a los 12 apóstoles, el “Vía Crucis”, crucifixión y posterior resurrección de entre los muertos, aquellos eventos también conmemorados durante la denominada Semana Santa. Llegado el cuarto mes del año 2026, diversos países del mundo se alistan a festejarla mediante la realización de actividades muy particulares, y Estados Unidos llevando a cabo actos vinculados a un catolicismo cuyas tradiciones revelan míticos pasajes de la Biblia.

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