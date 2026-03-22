Los últimos días de Jesús de Nazaret en la Tierra representan una de las etapas que marcaron su entrada triunfal a Jerusalén, siendo también la última cena que compartió junto a los 12 apóstoles, el “Vía Crucis”, crucifixión y posterior resurrección de entre los muertos, aquellos eventos también conmemorados durante la denominada Semana Santa. Llegado el cuarto mes del año 2026, diversos países del mundo se alistan a festejarla mediante la realización de actividades muy particulares, y Estados Unidos llevando a cabo actos vinculados a un catolicismo cuyas tradiciones revelan míticos pasajes de la Biblia.

ASÍ SE VIVE LA SEMANA SANTA EN ESTADOS UNIDOS Y LA CIUDAD DE NUEVA YORK

El inicio de la Semana Santa en Estados Unidos y otras partes de América, es conmemorado anualmente mediante la práctica de tradicionales eventos públicos, movimientos masivos, y muy singulares actos y entregas que desde el país gobernado por Donald Trump, hoy se llevan a cabo incluso teniendo como escenario a la Casa Blanca.

Con respecto a tan trascendental efemérides para el catolicismo, resulta importante mencionar a la legión latina sobre dicho territorio norteamericano, cuyas costumbres buscan establecerse también durante jornadas festivas entre el 29 de marzo y el 5 de abril 2026, siendo las procesiones, escenificaciones de “Vía Crucis”, el afamado Bonnet Festival, reuniones familiares, y hasta el ayuno cuaresmal, aquellas actividades puntuales realizadas hacia el denominado Domingo de Pascua.

Luego de glorificar a Cristo durante el Sábado Santo, y celebrar la vigilia de su resurrección, ciudadanos e inmigrantes estadounidenses llevan a cabo actos mencionados líneas arriba junto a la destacada presencia de la infaltable gastronomía, y hasta carreras para encontrar el símbolo de la fertilidad.

En relación a la forma de celebrarlo, el país hoy gobernado por Donald Trump llama la atención por abrir las puertas de Casa Blanca e invitar a un determinado número de familias a fin de poder participar en el tradicional “Rodado del huevo de Pascua” por Semana Santa, que consiste en encontrarlo luego que conejo lo haya dejado escondido en jardines desde el sábado 4 de abril, por ejemplo.

POR ESTA RAZÓN SE LE RELACIONA AL HUEVO DE PASCUA CON EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE SEMANA SANTA

El último día de la festividad cristiana que rememora la etapa de la vida de Jesús desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección al tercer día después de haber sido crucificado en la cruz del Calvario, significa, también, la fecha de los huevos de Pascua y su tradicional protagonismo más allá del consumismo en cada cierre de Semana Santa.

La conmemoración más importante del calendario litúrgico cristiano, y evento central de la fe cristiana que marca el final de la Cuaresma e inicio de la Resurrección, guarda una estrecha y mítica relación con la costumbre milenaria arraigada en gran parte del mundo, y Estados Unidos, que consiste en regalarlos cubiertos de chocolate, y con comida o juguetes pequeños envueltos en papeles de colores.

Tanto creyentes como ateos comparten el verdadero significado del huevo de Pascua en Semana Santa como símbolo de vida y fertilidad de cada fin de la Semana Santa.

De acuerdo a información compartida y publicada por la Enciclopedia Británica, la Pascua, festividad religiosa que se celebra el domingo después del plenilunio posterior al 13 de abril de 2025 (luna llena de primavera), llega acompañada al último día de dicha efemérides por un dulce que tiene su origen y uso en la antigua Roma y Persia como emblema pagano premoderno y precristiano ampliamente utilizado y ligado a la abundancia y restauración.

En la Edad Media, tanto las iglesias ortodoxas orientales como las occidentales, empezaron a poner en práctica la idea de pintar y decorar los huevos que ponían las gallinas a pesar de la prohibición que intentó imponer la congregación de los fieles al cristianismo.

Los inicialmente llamados “Huevos de Semana Santa” terminaron siendo adoptados por el catolicismo, y se convirtieron con el transcurrir de los años en un símbolo de la Resurrección de Jesús, quien se levantó de la tumba envuelto en la Santa Sábana dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, y por ello actual y contemporáneamente está asociado a la nueva vida emergente de la cáscara.

Por ejemplo, en Estados Unidos es una tradición la realización de la Carrera de los huevos de Pascua, y a nivel mundial, el Domingo de Resurrección es conmemorado con la compra y el consumo de este dulce hecho de chocolate con golosinas incluidas.

CONOCE EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA SEMANA SANTA PARA LAS PERSONAS CATÓLICAS

Anualmente, la Iglesia católica protagoniza la efemérides cristiana más importante del calendario litúrgico, llevando a cabo un conjunto de actividades dedicadas a evocar los últimos momentos de Cristo en la Tierra.

En ese sentido, toda Semana Santa incluye tanta veneración como oración y el significado de lo que fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde su llegada a Jerusalén proclamado como el Salvador, hasta que es procesado, castigado, enterrado y finalmente termina reviviendo simbolizando esperanza para la humanidad.

La fiesta cristiana de 2026 no será la excepción en cuanto a las celebraciones preparadas de carácter litúrgico se refiere, conmemorándose a partir del Domingo de Ramos, y las siguientes significativas jornadas:

JUEVES SANTO

Día en el que recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles dando muestras de servicialidad cuando le lavó los pies a cada uno.

VIERNES SANTO

Día en el que recordamos su tiempo en prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y crucifixión.

SÁBADO DE GLORIA

Día en el que recordamos su periodo de transición entre la muerte y resurrección, constituyéndose así en un día de luto y tristeza para los fieles devotos.

DOMINGO DE PASCUA

Día en el que recordamos que Jesús venció a la muerte y nos dio la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios.

Ante lo expuesto, resulta importante hacer hincapié en que Perú, por ejemplo, y otros países latinoamericanos, celebra los feriados nacionales por Semana Santa 2026 desde el Jueves Santo que ahora cae 2 de abril, pasando por un Viernes que junto al sábado 4 y domingo 5 terminan conformando ‘puente festivo’ ideal para el descanso, relajo y meditación.