En Estados Unidos, cada 4 de julio se celebra una de las fechas patrias más importantes y significativas. Se festeja el Día de la Independencia de Estados Unidos, Independence Day o The Fourth of July. Este efeméride constituye el símbolo del patriotismo estadounidense, siendo un gran orgullo para los norteamericanos llevar la bandera y cantar el himno nacional para conmemorar su independencia.

Día de la Independencia en Estados Unidos

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 4 DE JULIO EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS?

La Guerra de la Independencia fue un suceso histórico que se llevó a cabo entre 1775 y 1783, que desafió a las trece colonias británicas establecidas en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Esto terminó con la batalla de Yorktown, la derrota de los británicos y la firma del Tratado de París.

Asimismo, el 2 de julio de 1776, el congreso continental, que esruvo integrado por un grupo de representantes de las colonias estadounidenses del Imperio Británico, decidió votar a favor de la independencia de Estados Unidos. Luego, el 4 de julio delegados de las Trece Colonias firmaron un documento histórico que constituyó el nacimiento de la independencia americana, es decir, la “Declaración de la Independencia”.

Este documento fue escrito por Thomas Jefferson, entre otros notables como John Adams, Benjamín Franklin, Robert R. Livingston y Roger Sherman. Con este informe se proclamó la separación formal de Estados Unidos del Imperio Británico. Desde el año 1941 este día nacional se determinó como Fiesta Federal.

¿QUÉ PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS FALLECIERON EL 4 DE JULIO?

John Adams: John Adams fue uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Él se convirtió en el primer vicepresidente de la nación y, el 4 de marzo de 1797, en su segundo presidente. Murió a causa de una infección en el riñón el 4 de julio de 1826, exactamente en el quincuagésimo aniversario de la aprobación de la Declaración de Independencia. Tenía 90 años. Algunas crónicas revelan que sus últimas palabras fueron: “Y (Thomas) Jefferson aún sigue vivo”.

Thomas Jefferson: Adams no sabia que Thomas Jefferson había fallecido 5 horas antes, víctima de las secuelas de un ataque cardíaco a los 82 años. Ambos tuvieron una fuerte rivalidad política que se resolvió posteriormente y que los llevó a tener una gran amistad a lo largo de los años. Jefferson también fue venerado como uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos, al ser uno de los autores de la Declaración de Independencia. De 1801 a 1809, se desempeñó como el tercer presidente de su país.

James Monroe: James Monroe fue el quinto presidente de USA y el último Padre Fundador en ser elegido para el cargo. Es considerado como un gobernante “superior al promedio” por varios historiadores. Se sabe que murió el 4 de julio de 1831, a causa de una tuberculosis a los 73 años de edad.

Este 4 de julio es el Día de la Independencia en Estados Unidos

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS OFICIALES EN ESTADOS UNIDOS?

4 de julio: Día de la Independencia en Estados Unidos (Independence Day o The Fourth of July).

4 de septiembre: Día del Trabajo (Labor Day).

9 de octubre: Día de Colón (Columbus Day).

10 de noviembre: Día de los Veteranos (Veterans Day).

23 de noviembre: Acción de Gracias (Thanksgiving Day).

25 de diciembre: Día de Navidad (Christmas Day).