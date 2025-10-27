Las empresas a nivel global cuentan con políticas a partir de las cuales deben respetarse hasta el consentimiento brindado por el cliente. Hoy vamos a referirnos a Amazon como la reconocida minorista en línea que ahora es objeto de demanda perdida, y aceptación de reembolsos dirigidos a usuarios perjudicados de país cuyo gobierno ha tomado dicha decisión basado en serios cuestionamientos administrativos.

LOS CIENTES DE AMAZON DE ESTE PAÍS HOY PUEDEN VERIFICAR SI CALIFICAN PARA RECIBIR COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Han transcurridos dos años desde que demanda en contra de Amazon fuera presentada, y hoy ya figura como caso resuelto tras periodo donde se demostró que infringió normativas perjudicando así a clientes de servicio de suscripción puntual.

Según lo precisa la Federal Trade Commission (FTC) como entidad del gobierno de Estados Unidos, desde setiembre 2025 dicha multinacional tecnológica debe realizar el pago de compensaciones económicas, y ascendentes a los 2 mil 500 millones de dólares, debido a haberse detectado que sin consentimiento alguno, “inscribió a decenas de millones de clientes en suscripciones a Amazon Prime”, y posteriormente les dificultó cancelarlas.

“Como resultado del acuerdo de la FTC, Amazon debe pagar $1,500 millones en reembolsos a los clientes afectados por sus prácticas ilegales de inscripción y cancelación de suscripciones Prime”, remarca la Comisión Federal de Comercio, haciendo hincapié en que además se encuentra obligado a “pagar una multa civil de $1,000 millones”.

La resolución como tal determina que desde setiembre 2025, la minorista en línea más grande del mundo, debe efectuar los reembolsos hasta en 2 etapas, y sin necesidad que los clientes afectados deban realizar algún procedimiento o trámite para beneficiarse.

¿QUIÉNES FIGURAN COMO ELEGIBLES PARA UN REEMBOLSO AUTOMÁTICO DE PARTE DE AMAZON EN ESTADOS UNIDOS?

La medida entorno a la aplicación de reembolsos por parte de Amazon, ha empezado a hacerse efectiva, y hasta el 25 de diciembre de 2025 a más tardar, tomándose en consideración además que a partir de 2026, se habilitará proceso de reclamaciones para clientes de Prime elegibles.

Al respecto, te compartimos a continuación los detalles acerca de los usuarios que recibirán compensación económica por inscripción sin consentimiento, y deben cumplir con los siguientes criterios:

Si eres cliente de Amazon Prime en Estados Unidos .

. Se te inscribió en una suscripción a Amazon Prime por medio de un “flujo de inscripción impugnado” entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 .

. Intentaste cancelar sin éxito una suscripción a Amazon Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 .

. No utilizaste más de 3 beneficios de Amazon Prime en cualquier período de 12 meses posterior a inscripción sin consentimiento en Amazon Prime.

Cabe resaltar y destacar a la vez, que el reembolso automático efectuado por parte de Amazon, implica el pago de un máximo de 51 dólares, y sin la realización de solicitud previa para recibirlo, tal y como lo dispone la FTC en cuanto a criterios de elegibilidad se refiere.