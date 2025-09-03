El consumo de diversos productos hoy impacta de manera directa en la economía nacional de países como Estados Unidos que en esta ocasión muy particular llama la atención por encabezar ranking de los territorios donde las personas más gastan comprando comida rápida. Al respecto, el detalle de clasificaciones realizadas y compartidas mediante plataformas digitales, evidencia altos porcentajes en cuanto a adquisición de hamburguesas se refiere, por ejemplo, siendo otras 9 naciones las que integran el listado internacional.

EL RANKING DE LOS 10 PAÍSES QUE LIDERA ESTADOS UNIDOS Y DONDE SE GASTA MÁS DINERO COMPRANDO COMIDA RÁPIDA

A nivel global, la alimentación saludable reviste de suma importancia para el ser humano, sin embargo, existen también algunos otros insumos que carecen de ello, pero son del agrado de millones de personas gracias al sabor ofrecido, y asimismo aspectos ligados a la economía.

Es así como la denominada comida rápida también conocida como “fast food”, representa popularidad en gran parte del mundo, siendo Estados Unidos uno de los países donde según diversos rankings, se gasta más dinero en adquirir hamburguesas, papas fritas, entre otros productos de similares características.

De acuerdo a la información compartida por plataformas como la de Travel Bucket List, te compartimos a continuación los nombres de los otros 9 territorios que junto a dicha nación norteamericana, poseen los registros más altos de consumo alcanzando hacia el 2025 los 160 mil millones de dólares:

Reino Unido

Francia

Suecia

Austria

México

La venta de comida rápida genera miles de millones de dólares en Estados Unidos, el país del mundo que lidera los rankings referentes al tema. (Fuente: iStock) / Natan Machado

Corea del Sur

China

Australia

Alemania

Los registros de venta exitosa y tráfico referente al consumo de comida rápida a nivel global, hoy pueden entenderse a partir la combinación de tanto el valor ofrecido como la comodidad para obtenerla y el uso de tecnología que facilita el envío a domicilio.

ESTAS SON LAS PRINCIPALES CADENAS ESTADOUNIDENSES DE COMIDA RÁPIDA POR VENTAS, SEGÚN QSR

McDonald’s

- “En junio (de 2024), el gigante de las hamburguesas lanzó su Menú Especial de $5, que incluía un McDouble o un McChicken a elección del cliente, papas fritas pequeñas, 4 Chicken McNuggets y una bebida pequeña”.

- “La oferta, que se suponía solo duraría unas semanas, ha tenido tanto éxito que McDonald’s la ha mantenido en su menú”.

- “La cadena abrió 102 restaurantes en 2024, alcanzando un total de 13 mil 559″.

Taco Bell

- “En 2024, Taco Bell registró sólidos resultados financieros, alcanzando ganancias récord y un crecimiento constante de las ventas comparables en todos los trimestres”.

- “La cadena alcanzó $1 mil millones en ganancias por primera vez, con márgenes superiores al 24% a nivel de restaurante, y contribuyó con el 80% de las ganancias de Yum! Brands en Estados Unidos”.

Wendy’s

- “La cadena pretende abrir 1.000 nuevos restaurantes netos a nivel mundial para 2028, 300 de ellos en EE. UU. y 700 a nivel internacional”.

- “Dentro del mismo período, Wendy’s prevé entre 17.500 y 18.000 millones de dólares en ventas globales de sistemas (en comparación con los 14.500 millones de dólares anteriores) y entre 650 y 700 millones de dólares en EBITDA ajustado (en comparación con los 544 millones de dólares anteriores)”.

- “La cadena utiliza herramientas de análisis de mercado para identificar mercados con bajo rendimiento y reemplazarlos con restaurantes con gran potencial”.

Fuente: QSR