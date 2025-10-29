La declaración de impuestos representa una obligación tributaria que las personas naturales y jurídicas también, deben llevar a cabo en países como Estados Unidos. A propósito de tributos, por ejemplo, hoy llama la atención el otorgamiento de privilegios económicos mediante cheques, y dirigidos a ciudadanos norteamericanos que de cumplir con ciertos requisitos, pasan a convertirse en beneficiarios elegibles durante noviembre 2025, y con montos actualizados definidos.

ESTOS SON LOS MONTOS ACTUALIZADOS PARA EL PAGO DE CHEQUES DE ESTÍMULO EN ESTADOS UNIDOS

Transcurren los meses, y desde los gobiernos locales estadounidenses, continúa haciéndose efectivo el otorgamiento de dinero que mediante programas estatales logra beneficiar a población con características muy puntuales.

De acuerdo a información compartida oficialmente, hoy son hasta 3 las administraciones que desembolsan montos específicos, y hoy actualizados en favor de quienes, por ejemplo, realizaron pagos de “impuestos sobre las ventas cada vez más elevados debido a la inflación”.

A continuación, te compartimos los detalles entorno a los reembolsos llevados a cabo por parte de los siguientes gobiernos locales de Estados Unidos, y destinados a brindar alivio financiero mediante distribuciones del Permanent Fund Dividen (PFD), y/o ingresos garantizados focalizados:

CHEQUES DE REEMBOLSO POR INFLACIÓN (Nueva York)

- “Estos pagos únicos proporcionan un alivio a los neoyorquinos que han pagado impuestos sobre las ventas cada vez más elevados debido a la inflación”.

- Eres elegible para recibir un cheque de reembolso gracias a gobierno de Nueva York, si presentaste el formulario IT-201, declaraste ingresos dentro de los umbrales especificados para cobrar hasta 400 dólares, y no fuiste declarado como dependiente en la declaración de otro contribuyente.

- Si cumples con los requisitos detallados, eres acreedor al cobro de cheque automático, desde fines de setiembre 2025.

Fuente: Gobierno de Nueva York

DIVIDENDO DEL FONDO PERMANENTE - PFD (Alaska)

- Eres elegible para cobrar monto referente al PFD, si viviste en Alaska durante todo el año 2024, tienes la intención de permanecer en la ciudad de manera indefinida, y además haber estado físicamente presente en Alaska por al menos 72 horas consecutivas tras estar fuera por un período prolongado, y ascendente a los más de 180 días.

- "El monto del dividendo del Fondo Permanente de 2025 es de $1,000“.

Fuente: Gobierno de Alaska

FAMILY FIRST ECONOMIC SUPPORT PILOT - FFESP (California)

- Beneficio otorgado en el condado de Sacramento, y ascendente a los 725 dólares durante un año para familias de bajos ingresos mensuales con hijos de 0 a 5 años.

- Para postular y formar parte de iniciativa, debes certificar haber vivido en Sacramento dentro de uno de los siguientes códigos postales específicos: 95815, 95821, 95823, 95825, 95828 o 95838, ser padre, madre o tutor legal de al menos un niño de entre 0 a 5 años, y que viva contigo al menos la mitad del tiempo, así como que el hogar evidencie ingreso anual menor al 200% del nivel federal de pobreza.

Cabe resaltar con respecto al uso de cheques en papel para reembolsos de impuestos a contribuyentes individuales, que a fines de setiembre 2025, el Internal Revenue Service (IRS) de gobierno estadounidense, daba a conocer la decisión de eliminarlo gradualmente marcando así “el primer paso de la transición general hacia pagos electrónicos”.

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PAGO QUE REALIZA EL IRS ESTADOUNIDENSE COMO CHEQUE DE ESTÍMULO

Al año e incluso de manera mensual si así lo amerita, la mayoría de personas nacidas en dicho país norteamericano o residentes permanentes, están obligadas a presentar el Formulario 1040 ante la agencia de Gobierno determinada, y de la misma forma beneficiarse a través de reembolso aplicado hasta como crédito.

Con respecto a calendario de fechas determinadas para esta devolución de dinero tras llevar a cabo tu declaración de impuestos federales, el propio IRS refiere que si lo realizaste electrónicamente, podrías verte favorecido siendo contribuyente, revisando el estado de reintegro después de 48 horas, mientras depositado hasta 21 días después.

Hoy dicha entidad de Gobierno revela además, que tu solicitud de reembolso de impuestos federales, puede hacerse efectivo mediante cheque enviado por correo, pero también eligiendo depósito directo en "cuenta corriente, de ahorros o de jubilación“, y hasta dividirlo entre las 3, tarjeta de débito prepagada, y asimismo aplicaciones de pago móvil.

Recuerda a propósito de la presentación de formulario como tal a fin de cumplir con el pago de tus tributos siendo ciudadano estadounidense, que todo contribuyente debe realizarlo si sus ingresos brutos superan los 14,600 dólares, tiene más de $400 en ganancias netas por generar monto de manera extra, e incluso no estar obligado a hacerlo podría resultarte beneficioso a partir de las devoluciones admitidas y detalladas líneas arriba.