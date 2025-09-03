El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a sus hijos, vio dispararse su fortuna personal tras el debut en el mercado de su nuevo proyecto digital, World Liberty Financial (WLFI). El lanzamiento público de esta criptomoneda generó un movimiento inesperado en las plataformas de intercambio y colocó a la familia presidencial en el centro de atención por el impacto económico inmediato.

Aunque hasta hace pocos días el token no se podía negociar libremente, ahora cotiza en plataformas reconocidas, generando un volumen de transacciones millonario y elevando considerablemente la riqueza de los Trump. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL NUEVO MONTO MILLONARIO DE LA FORTUNA TRUMP?

El ingreso de World Liberty Financial al comercio abierto elevó de forma notable el patrimonio neto de la familia Trump, que pasó a ubicarse en alrededor de 6.000 millones de dólares. Este salto patrimonial se explica porque el clan político controla casi una cuarta parte de todos los tokens emitidos, lo que representa una participación significativa en la valoración total de la criptomoneda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

¿CÓMO IMPACTÓ LA COTIZACIÓN DE WLFI EN ESE AUMENTO DE RIQUEZA?

El efecto fue inmediato: durante la primera hora de su apertura al mercado se intercambiaron aproximadamente 1.000 millones de dólares en tokens, según informa la página web CoinMarketCap. Esto impulsó la capitalización de WLFI hasta alcanzar un máximo de 6.000 millones de dólares. Aunque posteriormente sufrió un retroceso cercano al 9%, situándose en torno a 5.400 millones, el repunte inicial fue suficiente para que los Trump vieran crecer su riqueza personal de manera significativa.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL PROYECTO DE ESTA CRIPTOMONEDA?

El token fue presentado oficialmente en septiembre de 2024 por Donald Trump y su hijo mayor, Donald Trump Jr., como parte de la estrategia política que acompañaba la campaña electoral. La criptomoneda fue concebida con la participación de los tres hijos del mandatario, quienes figuran como cofundadores. El presidente, por su parte, fue designado como “cofundador emérito”, un rol honorífico que refuerza su influencia en la iniciativa.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL TOKEN WLFI Y CÓMO SE REGULA?

WLFI no funciona como una moneda de intercambio común, sino como un token de gobernanza, lo que significa que otorga a los inversionistas la capacidad de votar y participar en decisiones clave del proyecto. En un principio, estuvo limitado a compradores bajo la exención del Reglamento D de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, mecanismo que permite ofrecer valores a inversores acreditados sin necesidad de registro completo. Tras un inicio con tropiezos técnicos y ventas bajas en octubre de 2024, ahora WLFI se perfila como un activo que ha logrado despertar gran interés en el ecosistema cripto.

¿QUÉ PASÓ CON LA CRIPTOMONEDA MEME $TRUMP LANZADA POR EL PRESIDENTE?

La memecoin $TRUMP, presentada en enero de 2025 antes de la segunda investidura de Donald Trump, alcanzó una capitalización superior a los 14.000 millones de dólares en su debut y hoy se mantiene en torno a los 5.481 millones, según CoinMarketCap. Entidades vinculadas al mandatario, como CIC Digital LLC y Fight Fight Fight LLC, han recibido al menos 11,4 millones de dólares en comisiones gracias a la liquidez aportada al mercado, lo que convierte a este token, pese a su marcada volatilidad, en uno de los lanzamientos más exitosos en la historia de las memecoins, según informa BioBioChile.