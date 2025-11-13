La realización de diversas actividades económicas representa el pago de tributos dirigidos al Estado, siendo en este caso el Internal Revenue Service (IRS) aquella instancia federal de gobierno estadounidense que hoy llama la atención tras aplicación de una serie de modificaciones entorno a la declaración de impuestos. A nivel nacional, el país que gobierna Donald Trump, se encuentra regida bajo los lineamientos de la Ley «One Big Beautiful Bill» (OBBB) a partir de la cual terminan imponiéndose ajustes por inflación, entre otras medidas que hasta buscan aliviar los pagos realizados por parte de ciudadanos y empresas también hacia el 2026.

ESTOS PRINCIPALES CAMBIOS PRESENTA EL IRS DE ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO A LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS HACIA EL PRÓXIMO AÑO

La llegada y retorno también de Donald Trump a Casa Blanca, ha generado cierta controversia, y esto no solo por su personalidad, sino también debido a la serie de medidas tomadas que involucran a la economía como factor fundamental al momento de cobrar impuestos.

Al respecto, hoy llama la atención de medios y propia ciudadanía, la serie de cambios que realiza el IRS a propósito de la Ley OBBB promulgada en julio 2025, y a partir de la cual busca aliviar monetariamente a los contribuyentes casados y solteros imponiendo deducciones estándar.

Con respecto a esta información, te compartimos el detalle acerca de las principales modificaciones que establece dicha entidad de gobierno estadounidense en relación a la declaración de impuestos hacia el venidero 2026:

Nuevos límites de ingresos para cada tramo fiscal .

. Revisión de créditos familiares y deducciones estándar para solteros y casados .

. Cambios en el tratamiento de propinas, horas extras y beneficios laborales .

. Nuevas reglas acerca de gastos de transporte, cuidado infantil y privilegios automovilísticos .

. Algunas exenciones expiran en 2028, mientras que otras se vuelven permanentes.

"Para el año fiscal 2026, la deducción estándar aumenta a $32,200 para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta“, puntualiza el IRS acerca del alivio monetario que le dirige a ese tipo de contribuyentes, mientras a partir de la Ley OBBB, los ciudadanos solteros y las personas comprometidas también que presenten declaraciones por separado, gozarán de rebaja aumentada en $16,100 hacia el próximo año, y los jefes de familia, ascendente a los $24,150.

ESTO DEBES HACER PARA QUE EL IRS NO TE QUITE VIVIENDA EN ESTADOS UNIDOS

El cumplimiento de ciertas obligaciones como ciudadano contribuyente, hará que vivas tranquilo, y sin temor a que puedas ser objeto de quita de inmueble, tal y como puede llegar a ocurrirte establecido o radicado sobre territorio que preside Donald Trump.

A través del IRS, y anualmente, los trabajadores de diversos sectores que ganan más de una cierta cantidad de dinero a lo largo de los 12 meses, deben realizar el pago de impuestos mediante la presentación de Formulario 1040, pero de no hacerlo efectivo, podrían sufrir la incautación de vivienda tras haberse llevado a cabo los siguientes 4 requisitos previos:

Una vez determinado el impuesto, el IRS envía un Aviso y Demanda de Pago (factura) .

. El embargo procederá si no pagas tus impuestos o te rehúsas a hacerlo .

. El IRS envía un “Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia” (aviso de embargo) por lo menos 30 días antes de imponerlo.

- El aviso puede entregarse en persona, enviarse a domicilio o lugar normal de negocio, o también mediante correo certificado o registrado a su dirección conocida más reciente con solicitud de acuse de recibo.

El IRS envía aviso por adelantado de un contacto de un tercero en donde se le notifica que como entidad también puede comunicarse con allegados acerca de la determinación tomada o el cobro mismo de tu responsabilidad tributaria.

Al respecto, te contamos que evitar incautación de propiedad como pago de deuda tributaria en Estados Unidos, está en tus propias manos realizando de manera fundamental el proceso de declaración exitosamente, pero si requieres de mayor tiempo, repórtate solicitando prórroga, por ejemplo, y hasta plan de pagos que logre ajustarse a tu situación financiera.

“El IRS puede embargar cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece a usted, o en la cual tiene interés", refiere dicha instancia federal estadounidense, haciendo hincapié en que la confiscación como tal podría darse hacia un bien propio, pero que es tenido por otra persona, tales como “sueldos, cuentas de ahorros para la jubilación, dividendos, cuentas bancarias, licencias, ingresos de alquiler, cuentas por cobrar, el valor como préstamo en efectivo de su póliza de seguro de vida, o comisiones”, entre otros.