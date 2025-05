El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en colaboración con Caridades Católicas de Dallas, inició un operativo especial de distribución de alimentos destinado a apoyar a hogares en situación económica delicada en varios puntos de Texas, Estados Unidos. Esta campaña solidaria, que estará vigente hasta el jueves 29 de mayo, permite el acceso a productos básicos de manera totalmente gratuita, sin necesidad de registrarse previamente ni presentar requisitos.

Aunque no se requiere inscripción anticipada para acceder a la ayuda, los organizadores solicitan cierta información básica al momento de la distribución:

Nombre del solicitante

Número de miembros del grupo familiar

Código postal de residencia

Fechas y lugares de las entregas gratuitas:

Martes 27 de mayo

9:30 am: St. Luke, Irving / Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita, Dallas / St. Mary’s, Sherman

1:00 pm: Casa View Church, Dallas / KEF International Church, Plano / JP Morgan Chase Bank, Dallas

Miércoles 29 de mayo

9:30 am: Mesquite Rehabilitation Institute, Balch Springs / Iglesia de Dios Betel, Seagoville

12:00 pm: St. Patrick Catholic Church, Dallas

1:00 pm: Cross Life Family Worship, Plano / Sunset Baptist Church, Grand Prairie / Harvest Family Life Ministries, Glenn Heights

Jueves 29 de mayo

9:30 am: Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita, Dallas

Qué es el Banco de Alimentos del Norte de Texas

El Banco de Alimentos del Norte de Texas es una organización sin fines de lucro que trabaja para combatir el hambre en comunidades vulnerables de esa región del estado. Su labor consiste en recolectar, almacenar y distribuir alimentos donados por empresas, supermercados, agricultores y particulares, para luego hacerlos llegar a personas en situación de inseguridad alimentaria a través de una red de organizaciones aliadas. Más allá de entregar comida, su misión incluye educar, crear conciencia sobre las causas del hambre y desarrollar programas que promuevan la autosuficiencia y el acceso equitativo a una alimentación adecuada. Con un enfoque humano y estratégico, el banco de alimentos se ha convertido en un pilar de apoyo para miles de familias que enfrentan dificultades económicas en el norte de Texas.